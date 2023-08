Unespar de Apucarana recebe mil alunos em mostra de profissões

Estudantes do ensino médio saíram animados a Unespar

Cerca de mil estudantes do ensino médio participaram, entre quinta (24) e sexta-feira (25), da mostra de profissões do campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Eles puderam conhecer os cursos de graduação ofertados pela instituição e a infraestrutura acadêmica. Veja matéria em vídeo abaixo

Com 2,3 mil vagas distribuídas em mais de 70 cursos, a Unespar está com inscrições abertas até a próxima quarta-feira (30) ara o Vestibular 2024. Em Apucarana, são 377 vagas em 13 cursos de graduação.

“Estamos trazendo os alunos para que eles conheçam os nossos cursos e tirem as suas dúvidas”, afirma o professor José Ricardo dos Santos, um dos coordenadores da mostra de profissões da Unespar em Apucarana.

Dos 13 cursos no campus local, segundo ele, cinco são na área de licenciatura e oito de bacharelado: Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Letras (Espanhol), Letras (Inglês), Letras (Português), Matemática, Pedagogia, Secretariado Executivo, Serviço Social e Turismo e Negócios.

O professor comenta que, neste ano, a Unespar também oferta aulões para o vestibular e para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Os alunos se mostram animados. André dos Santos Ferreira, de 18 anos, estuda no Colégio Estadual Polivalente Carlos Domingo, de Apucarana, e gostou de vários cursos, como Letras e Direito.

Já Ruan Carlos de Souza Luiz, de 18 anos, veio de Marilândia do Sul, onde estuda no Colégio Estadual Padre Ângelo Casagrande (Cepac). “Achei bacana. Há uma variedade de cursos”, disse.

Jeniffer Kawany de Farias da Silva, de 16 anos, estuda no Colégio Estadual Padre José Anchieta, de Apucarana, e saiu animada com o curso Letras (Espanhol). “Foi uma experiência incrível”, comentou.

Vestibular

As inscrições para o vestibular terminam na próxima quarta-feira (30) e são feitas apenas pela internet. O valor é de R$ 50. Clique aqui para se inscrever.

Assista:

