Unespar de Apucarana quer reabrir Museu David Carneiro

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) pretende reabrir o Museu Histórico David Carneiro, de Apucarana, fechado há quase 20 anos. Para isso, a direção do campus firmou uma parceria com o curso de museologia da Escola de Música e Belas Artes do Paraná (Unespar/Embap), de Curitiba, que irá elaborar um plano diretor visando a reativação do espaço histórico e cultural da instituição apucaranense.



O diretor Daniel Fernando Matheus Gomes e o vice-diretor do campus, Leonardo Fávero Sartori, estiveram reunidos nesta quinta-feira (2) com as professoras Vivian Leticia Busnardo Marques e Ana Paula Peters, do curso de museologia da Unespar/Embap, que foram convidadas para elaborar o estudo e comandar o trabalho de catalogação dos itens guardados no local.

Segundo o diretor, a intenção é reabrir o museu e disponibilizar as centenas de objetos históricos para visitação da comunidade acadêmica e de toda população. “O museu será instalado em uma nova sala em anexo à biblioteca, que será um espaço mais adequado para receber o acervo”, anuncia.

Ele afirma que essa iniciativa é uma segunda etapa das ações de recuperação do acervo já realizadas pela universidade. Em 2020, a Unespar repassou 70 peças, desde discos, vitrolas, máquinas fotográficas até quadros, em regime de comodato de 10 anos para o Museu Municipal, da Prefeitura. Após o fim desse prazo, existe a possibilidade desses itens voltarem para a universidade.

A professora Vivian Marques afirma que o plano diretor, que deverá ser concluído em 40 dias, vai prever uma série de ações, desde o gerenciamento do acervo, a separação das categorias, a organização das peças e itens históricos e o transporte para a nova sala. Segundo ela, o Museu David Carneiro conta com milhares de fotos e centenas de outros objetos, como discos, livros, computadores, máquinas de escrever, máquinas registradoras, entre outros. O objetivo é reabrir o espaço dentro de três anos.

A professora Ana Paula Peters destaca que o curso de museologia é novo na Unespar/Embap e deve formar a primeira turma em 2023. Ela, juntamente com a professora Tânia Terezinha Rissa, da Unespar, integra a Rede Estadual de Museus Universitários. A iniciativa foi criada em 2021 para estimular o diálogo e planejamento entre os gestores de centros de memórias e museus vinculados às universidades estaduais. “O novo curso de museologia e essa rede criada no ano passado formam um contexto de valorização da memória nas universidades do Paraná, o que reflete também nesse projeto em Apucarana”, assinala.

Um edital será lançado para selecionar alunos de museologia, de Curitiba, e também de economia, pedagogia e turismo de Apucarana. Eles irão participar desse trabalho de reativação do Museu David Carneiro, que foi fundado em 1976, está registrado no Instituto Brasileiro dos Museus (Ibram) e, por muitos anos, foi dirigido pelo museólogo Ninger Marena.

