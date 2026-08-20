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ENSINO SUPERIOR

Unespar de Apucarana encerra nesta sexta-feira as inscrições para o curso de medicina

Nova gradução da universidade no campus do município oferecerá 40 vagas anuais, em período integral, com duração de seis anos

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Unespar de Apucarana encerra nesta sexta-feira as inscrições para o curso de medicina
Autor Curso de medicina da Unespar é apontado como uma conquista histórica de Apucarana e região - Foto: Gaby Campos

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) encerra às 23h59 desta sexta-feira (21) o prazo de inscrições para o vestibular especial do novo curso de medicina no campus de Apucarana. O processo seletivo, voltado para o ingresso na primeira turma no ano letivo de 2027, não contará com a aplicação de provas tradicionais. A classificação dos candidatos será baseada exclusivamente na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo válida a maior pontuação obtida em qualquer edição realizada entre 2021 e 2025. Os interessados devem efetuar o cadastro pelo site oficial da instituição e garantir o pagamento da taxa de R$ 50 até a próxima segunda-feira (24).

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O novo curso oferecerá 40 vagas anuais, em período integral, com duração de seis anos e carga horária total de 7.500 horas. Para o ingresso em 2027, serão 20 vagas pelo vestibular especial; 12 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e 8 vagas pelo Aprova Paraná Universidades. No ato da inscrição, o candidato deverá optar entre ampla concorrência ou sistema de cotas. A instituição reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas.

Segundo o cronograma oficial da instituição, o resultado do vestibular especial será divulgado no dia 20 de outubro no portal da universidade. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas no período de 26 a 31 do mesmo mês.

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O curso de medicina é considerado uma conquista histórica para Apucarana e o Vale do Ivaí. Para receber a nova graduação, um dos blocos existentes será reformado para a criação de quatro laboratórios e uma sala de aula. Um segundo bloco exclusivo será destinado para os laboratórios de medicina.

A universidade informou que ainda não tem uma prévia do número de inscritos e que os dados serão divulgados apenas após o fim do prazo de pagamento da taxa.

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