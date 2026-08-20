Unespar de Apucarana encerra nesta sexta-feira as inscrições para o curso de medicina

Nova gradução da universidade no campus do município oferecerá 40 vagas anuais, em período integral, com duração de seis anos

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) encerra às 23h59 desta sexta-feira (21) o prazo de inscrições para o vestibular especial do novo curso de medicina no campus de Apucarana. O processo seletivo, voltado para o ingresso na primeira turma no ano letivo de 2027, não contará com a aplicação de provas tradicionais. A classificação dos candidatos será baseada exclusivamente na nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo válida a maior pontuação obtida em qualquer edição realizada entre 2021 e 2025. Os interessados devem efetuar o cadastro pelo site oficial da instituição e garantir o pagamento da taxa de R$ 50 até a próxima segunda-feira (24).

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O novo curso oferecerá 40 vagas anuais, em período integral, com duração de seis anos e carga horária total de 7.500 horas. Para o ingresso em 2027, serão 20 vagas pelo vestibular especial; 12 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e 8 vagas pelo Aprova Paraná Universidades. No ato da inscrição, o candidato deverá optar entre ampla concorrência ou sistema de cotas. A instituição reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas.

Segundo o cronograma oficial da instituição, o resultado do vestibular especial será divulgado no dia 20 de outubro no portal da universidade. Os candidatos aprovados deverão realizar as matrículas no período de 26 a 31 do mesmo mês.

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O curso de medicina é considerado uma conquista histórica para Apucarana e o Vale do Ivaí. Para receber a nova graduação, um dos blocos existentes será reformado para a criação de quatro laboratórios e uma sala de aula. Um segundo bloco exclusivo será destinado para os laboratórios de medicina.

A universidade informou que ainda não tem uma prévia do número de inscritos e que os dados serão divulgados apenas após o fim do prazo de pagamento da taxa.