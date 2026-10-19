Unespar Apucarana recebe segundo lote de equipamentos do curso de Medicina

Aulas estão previstas para começar junto com o ano letivo dos demais cursos da instituição, em fevereiro

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana (PR), recebeu nesta segunda-feira (19), mais um lote de equipamentos destinados ao curso de Medicina. O material recebido foi conferido por profissionais da área, ligados à 16ª Regional de Saúde, a pedido do diretor do campus, José Ricardo dos Santos.

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O curso de Medicina da Unespar-Apucarana já concluiu o vestibular e deve começar junto com o ano letivo dos demais cursos da instituição, na segunda quinzena de fevereiro. Os cinco novos laboratórios destinados ao curso têm previsão de entrega para o mês de dezembro.

Os novos lotes de equipamentos já recebidos para o curso de Medicina atingem o valor de cerca de R$ 600 mil. Nesta remessa, chegaram 26 microscópios, um desfibrilador, duas capelas de exaustão de gases, manequim de anatomia do corpo humano, dois manequins de vias aéreas (pediátrico), uma balança de precisão para laboratório e uma autoclave (esterilização).

A avaliação dos equipamentos recebidos foi conferida por Mércia Aparecida de Paula, Anelize Sassa Brizola, Jeferson Marezi e Daniele Pereira da Costa Araújo, da equipe técnica da 16ª Regional de Saúde de Apucarana.

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O ex-secretário de estado da saúde e atual deputado federal reeleito, Beto Preto (PSD), se manifestou muito satisfeito com a chegada dos equipamentos necessários para o curso. “Todas as etapas planejadas, incluindo o vestibular, estão sendo cumpridas gradativamente e, a partir de 2027, Apucarana e região passam a dispor do novo curso, que é uma conquista histórica para todos”, pontua Beto Preto.