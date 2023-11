Unespar Apucarana realiza simulação de acidente com múltiplas vítimas

O campus Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) sedia na quinta-feira (30) uma megassimulação de incidente com múltiplas vítimas. O treinamento dá sequência ao circuito de palestras sobre gerenciamento deste tipo de ocorrência, iniciado nesta quarta-feira (29), também no campus apucaranense. O evento voltado à profissionais da saúde foi desenvolvido pelo Comitê de Urgência e Emergência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana, formado por diversos órgãos como Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Policia Militar (PM), dentre outros. Assista o vídeo no fim do texto.

“Em uma das reuniões foi proposto que fizéssemos esse treinamento tendo em vista algumas fragilidades identificadas em alguns incidentes ocorridos. Foi proposto para capacitar os profissionais envolvidos de toda a rede de atenção a saúde para se vier acontecer algum incidente com múltiplas vítimas, que todos estejam preparados para prestar o devido atendimento", destacou o chefe da 16ª RS, Marcos Costa.



Segundo ele, esta quarta-feira (29) será marcada por palestras e orientações teóricas. Já a quinta-feira (30) será realizado um treinamento em ambiente realístico. A capacitação é voltada a gestores, profissionais de saúde envolvidos na assistência como médicos, equipes de enfermagem, Samu, hospitais, presidentes de conselhos de saúde, Corpo de Bombeiros, forças de segurança, entre outros.

