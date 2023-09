Unespar Apucarana realiza "Pipoca Cultural" no dia 25 de setembro

Inicia no dia 25 de setembro as ações da Pipoca Cultural, com o intuito de promover ações artísticas e formativas nos sete campi da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). No campus de Apucarana, a ação ocorre no dia 25 de setembro.

A atividade faz parte da construção da Política Cultural Institucional e busca o engajamento da comunidade acadêmica na criação do documento, por meio da sensibilização e mobilização, principais etapas de criação da diretriz.

A programação contará com a participação de docentes, estudantes e agentes expressando e participando de diferentes atividades artísticas e culturais, tais como Rodas de Conversa, com momentos de troca, de escuta e de compartilhamento sobre cultura e Universidade, e Cortejo Cênico-Musical "Charanga da Pipoca", relembrando os tracionais desfiles circenses, interagindo com o público e despertando a curiosidade no evento.

A diretora de Cultura da Unespar, Márcia Moraes, explica que por meio do Cortejo Cênico-Musical “temos a ambição de fazer um convite afetivo para que todos/as venham participar da construção de nossa Política Institucional de Arte e Cultura. Afinal, serão dias intensos de muitas trocas artísticas e afetivas, de encontro e integração”.

A Pipoca Cultural está sendo organizada pela Diretoria de Cultura, da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proec), em parceria com as comissões locais da Política Institucional de Arte e Cultura (PIAC).

Confira o cronograma:

Campus de Apucarana – 25 de setembro

Campus de Campo Mourão – 26 e 27 de setembro

Campus de Paranavaí – 28 de setembro

Campus de Curitiba I/Embap – 3 de outubro

Campus de Curitiba II/FAP – 5 de outubro

Campus de Paranaguá – 9 de outubro

Campus de União da Vitória – 25 de outubro

