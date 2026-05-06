Unespar Apucarana planeja concurso e novo bloco para viabilizar curso de medicina

Após o anúncio do Governo do Estado sobre a implantação do curso de medicina no campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), a instituição trabalha nos trâmites práticos para viabilizar a primeira turma em 2027. O planejamento da direção prevê a realização de concurso público no segundo semestre para a contratação de professores, a construção de um bloco estrutural ao lado do auditório Gralha Azul e a execução de melhorias gerais na unidade.

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De acordo com o atual diretor-geral do campus, Daniel Fernando Matheus Gomes, os projetos pedagógico e administrativo já estão consolidados. “Tivemos todo o respaldo por parte do Governo do Estado, tanto da Secretaria de Ciência e Tecnologia, por meio do secretário Aldo Bona, do deputado federal Beto Preto, e do governador Ratinho Junior”, afirma.

A infraestrutura inclui um novo prédio dedicado à medicina que será construído no estacionamento ao lado do auditório Gralha Azul e adaptações para suprir demandas de todo o campus. Segundo Gomes, o projeto de engenharia já está na Unespar e a expectativa é que a licitação para início da obra seja liberada em breve. Em relação à formação do corpo docente, o diretor aponta a necessidade de organização imediata. “Vamos ter que fazer agora, no segundo semestre, um concurso para professores para atender a demanda específica do curso. Vai um certo tempo o trâmite de contratação para poder ter um corpo docente para o início das aulas do ano que vem”, explica Gomes.

DIVISOR DE ÁGUAS

Para o professor José Ricardo dos Santos, eleito no início da semana para assumir a direção do campus na gestão de julho de 2026 a julho de 2030, a vinda da medicina representa um "divisor de águas" para a universidade e a sociedade.

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O diretor eleito destaca que o foco inicial será estrutural e estratégico. “Sabemos que a medicina traz visibilidade e recursos, mas nós, como gestão, enxergamos com a responsabilidade de quem sabe que o campus precisa estar preparado. Estamos certos de que o governo não está somente autorizando abrir o curso, ele irá garantir recursos para a construção de laboratórios, estrutura física e melhorias em todo o campus”, projeta.

Segundo Santos, os investimentos deverão fortalecer a instituição de forma geral, impulsionando a pesquisa, a extensão e os demais cursos ofertados. “É uma chance de ouro para integrarmos a universidade com a saúde da nossa região, e isso beneficia a todos, a Unespar, o campus de Apucarana, a cidade e o Vale do Ivaí. Estamos preparados para trabalhar e gerenciar esse recurso com muita responsabilidade. Teremos uma gestão participativa”, conclui.





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