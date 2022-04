Unespar Apucarana abre PSS para contratar professores

Da Redação

O campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu Processo Seletivo para contratar 26 professores. No total são 184 vagas para professores temporários distribuídas em todos os sete campi da Unespar. As inscrições já estão abertas.

Para se inscrever é necessário preencher uma ficha no site da universidade. As inscrições ficam abertas até 12 de maio, e a taxa para participar custa R$ 120.

Há vagas disponíveis para candidatos com graduação, mestrado e doutorado.

As vagas são distribuídas entre os sete campi da Unespar localizados em Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

O contrato de trabalho tem duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12.

A carga horária das vagas varia de 10 a 40 horas semanais, e os salários vão de R$ 852,51 a R$ 8.623,93, a depender da titulação do contratado.

O processo seletivo é composto por três fases, com provas escrita, didática e de títulos. A nota final será uma média destas três etapas.

Clique aqui e leia o edital.