Unespar Apucarana abre processo seletivo de ingresso

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para ingresso na Universidade Estadual do Paraná, campus de Apucarana. As inscrições podem ser realizadas até às 23h59min do dia 20 de outubro, exclusivamente pela internet, por meio do endereço www.vestibular.unespar.edu.br. A taxa de inscrição custa R$ 50.

Neste ano, a pandemia da Covid-19 impossibilitou a realização do vestibular na modalidade presencial. Por isso, a instituição realizará o processo seletivo utilizando a média final (nota) do Concurso Vestibular da Unespar (edições de 2018 até 2020) ou a média final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) (edições de 2015 até 2020).

O diretor do campus de Apucarana, professor Daniel Fernando Matheus Gomes, destaca que a Unespar está vivenciando uma nova experiência e afirma as expectativas são muito positivas.

“Tivemos certa dificuldade com a realização do último vestibular presencial, em função da pandemia, e buscamos uma medida conciliadora com essa realidade que estamos vivendo. Há perspectiva de reinício do ano letivo em 2022 com as aulas presenciais, mas achamos que iriamos ter dificuldades de realizar o vestibular e fizemos essa opção de processo seletivo envolvendo Enem, Sisu e alunos que já prestaram vestibular na Unespar, como uma forma facilitadora de possibilitar a eles a igualdade e equiparação de participar do processo de seleção”, explica.

fonte: Reprodução





Confira abaixo as respostas das principais dúvidas sobre o processo seletivo da Unespar campus de Apucarana.

Como realizo minha inscrição?

As inscrições podem ser realizadas até às 23h59min do dia 20 de outubro de 2021, exclusivamente pela Internet, por meio do endereço eletrônico http://vestibular.unespar.edu.br.

Como funciona a forma de ingresso para o Processo Seletivo 1?

Conforme o item 1 do Edital, existem duas formas de ingresso:

a) Por meio da média final (nota) do Concurso Vestibular da Unespar, das edições de 2018, ou 2019, ou 2020;

b) Por meio da média final (nota) do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), das edições de 2015, ou 2016, ou 2017, ou 2018, ou 2019, ou 2020.

Confira o edital: UNIVERSIDADEESTADUAL DO PARANÁ - EDITAL N. 11/2021 – CCCV ABERTURA DAS INSCRIÇÕES E DOS PROCEDIMENTOSRELATIVOS AO PROCESSO

Qual é o valor da taxa de inscrição?

R$ 50 – a inscrição somente é efetivada após o pagamento do boleto.

Terei que fazer algum tipo de prova de forma presencial?

Não. Neste ano, o processo será completamente à distância, por conta das restrições de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19. Portanto, não haverá prova com questões ou redação.

Dentro do Processo Seletivo 1, posso realizar inscrição nos duas formas de ingresso? Ou em mais de um curso?

Não. Você deve optar por apenas uma das formas de ingresso e apenas um curso, conforme está descrito no item 1.2 do edital.

Como saber os cursos oferecidos pela Unespar e o quantitativo de vagas?



No site do Vestibular, após o mapa dos campi e cursos, você clica no nome da cidade para acessar as informações sobre os cursos e vagas.

Ou clique aqui.





Em quais casos é possível pedir a isenção da taxa de inscrição?

Haverá pedido de isenção do valor total da taxa de inscrição para os(as) candidatos(as):

a) Inscritos(as) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico de que trata o Decreto Federal n. 6135/2007 e no Sistema de Isenção de Taxas de Concurso – SISTC do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome – MDS;

b) Doador(a) de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020;

C) Servidor(a) da Universidade Estadual do Paraná que ganhe até 3 (três) salários mínimos e que não concluiu curso superior.

Há alguma política de cotas na Unespar? Quais os casos?

O(a) candidato(a) pode optar por concorrer em Vagas de Ampla Concorrência (Concorrência Universal), ou em vagas do Sistema de Cotas:

- Candidatos(as) que tenham cursado integramente o Ensino Médio em Escolas Públicas;

- Candidatos(as) pretos(as) e pardos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em Escolas

Públicas;

- Candidatos(as) com deficiência.

O(A) candidato(a) que optar por concorrer às vagas destinadas ao sistema de Cotas deverá manifestar o interesse no ato da inscrição e apresentar a documentação necessária e passará por uma Banca de Heteroidentificação prevista em edital.

Se já sou estudante de outro curso de graduação em Instituição pública, poderei me matricular na Unespar, caso aprovada/o?

Não é possível cursar duas universidades públicas ao mesmo tempo, conforme legislação federal (verificar o item 12.7 do Edital).

Não fiz nenhum dos Vestibulares da Unespar nem o Enem, posso participar desse processo seletivo?

Não. Neste ano o Processo Seletivo será realizado completamente à distância, por conta das restrições de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19. Portanto, excepcionalmente neste ano, os estudantes que não realizaram o Enem ou os Vestibulares anteriores da Unespar não poderão participar do processo seletivo.





Terá prova para treineiro?

Nesse processo seletivo de ingresso, não há provas para treineiros.

Fiz o Enem e os Vestibulares como treineiro, posso participar do processo seletivo?

Conforme o item 14.6 do edital, o/a Candidato (a) que realizou o processo como “Treineiro” no Enem ou no Concurso Vestibular da Unespar não está autorizado(a) a efetivar a matrícula no curso de graduação da Unespar, em atendimento a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/96), que exige que o(a) candidato(a) à vaga tenha concluído o Ensino Médio no ano de realização do Processo Seletivo.

Quando serão homologadas as inscrições?

Segundo o item 3.13 do edital, a homologação de todas as inscrições efetivadas será publicada em Edital no dia 26 de outubro de 2021, no site do vestibular da Unespar.

Não fui classificado no Vestibular, pelo Processo Seletivo 1, posso tentar a forma de ingresso através do SiSU?

Sim! O resultado do Vestibular 2022 será divulgado antes, para que os candidatos consigam se inscrever pelo SiSU.





Todos os cursos oferecem vagas pelo SiSU?

Não. Os cursos de artes que necessitam de Teste de Habilidades Específicas-THE não têm vagas disponíveis pelo SiSU, pois o SISU não permite que haja outro processo seletivo além do ENEM.





Tenho dúvidas sobre o SiSU:

Todo o processo de seleção pelo SiSU é de competência do Governo Federal. É necessário que você verifique nos editais disponibilizados pelo próprio sistema. O site do SiSU é https://sisu.mec.gov.br/





Quando estará disponível o edital de Vagas Ociosas?

Os editais de vagas ociosas são após as matrículas e são em diversas modalidades. Você encontra mais sobre as maneiras de ingresso na Unespar em UNESPAR — Universidade Estadual do Paraná e pode ver qual a melhor opção para você. Fique atento ao nosso site e às redes sociais, sempre que um edital é aberto, divulgamos amplamente!

Por quais meios consigo saber se fui aprovado neste processo seletivo?

Os editais ficam disponíveis no site da Unespar (unespar.edu.br).

A Universidade não fará contatos telefônicos ou por email para avisar os candidatos sobre aprovação

Quais as datas mais importantes?

Inscrições de 15 de setembro a 20 de outubro de 2021.

Homologação das inscrições acontecerá no dia 26 de outubro de 2021.

Realização do Testes de Habilidades Específicas (THE) dos campi de Curitiba I (EMBAP) e Curitiba II (FAP) de 10 a 12 de novembro de 2021.

Divulgação do resultado do THE no dia 17 de novembro.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 30 de novembro e 2021.

As matrículas em primeira chamada estão previstas para realização nos dias 06 e 07 de dezembro de 2021.

Dúvidas de casos específicos:

Por gentileza, entre em contato com a CCCV pelo e-mail vestibular@unespar.edu.br que eles irão verificar o seu caso.

Coordenação Local do Vestibular Unespar 2022.