Unespar Apucarana abre inscrições para vestibular com 620 vagas em 13 cursos

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O campus de Apucarana da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abriu nesta segunda-feira (24) as inscrições para o Vestibular 2027, com a oferta de 620 vagas distribuídas em 13 cursos de graduação. Além da chegada de novos alunos, a instituição confirmou a abertura de processos seletivos para a contratação de novos funcionários, visando fortalecer a estrutura do campus, especialmente com a iminente chegada do curso de medicina.

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O diretor-geral do campus de Apucarana da Unespar, professor mestre José Ricardo dos Santos, detalhou o reforço no quadro de servidores. "Estamos lançando agora um edital de contratação de professores, tanto para PSS como também para professores efetivos. E, posteriormente, também abriremos concurso para PSS e também para efetivos para que agentes universitários reforcem o nosso time", anunciou.

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Campus da Unespar de Apucarana - Foto: Lis Kato/ TNOnline Campus da Unespar de Apucarana - Foto: Lis Kato/ TNOnline





Para os estudantes interessados em ingressar na universidade, as inscrições seguem até o dia 9 de novembro, com taxa de R$ 50. Uma das principais vantagens desta edição é a possibilidade de realizar a prova em Apucarana, mesmo concorrendo a vagas em outras cidades. "Por exemplo, se você quer fazer um curso lá em União da Vitória, pode prestar o vestibular em Apucarana, mas estará prestando vestibular para um curso que fica em União da Vitória", explicou o diretor.

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A prova, composta por 60 questões e redação, será aplicada no dia 13 de dezembro. O aguardado curso de medicina, no entanto, não faz parte deste certame. "Medicina não está neste vestibular porque decidimos fazer pela nota do Enem e tivemos que fazer um processo separado, já que as provas deste vestibular são presenciais", explica a agente universitária Valéria Munhoz. As inscrições para o curso de medicina terminaram na última sexta-feira (20) e a instituição ainda não divulgou um balanço final de candidatos.

Inscritos no CadÚnico, doadores de sangue ou medula e servidores da Unespar sem curso superior podem fazer o pedido de isenção da taxa de inscrição até o dia 15 de outubro.

A universidade também oferece suporte para quem não pode pagar por um cursinho particular. "Nós temos um cursinho preparatório que é uma parceria entre a Unespar, o Núcleo Regional de Ensino e a Prefeitura. No centro de Apucarana, no prédio da UAB, nós temos um cursinho que já está sendo oferecido", lembrou o professor José Ricardo, citando ainda as aulas gratuitas transmitidas pelo YouTube no projeto "Sou Mais Unespar".

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O prefeito de Apucarana, Rodolfo Mota (União Brasil), celebrou a abertura de mais um ciclo acadêmico na cidade, que soma forças à economia e ao desenvolvimento local. "Apucarana se consolida como um polo universitário. Então, estamos muito felizes em abrir essa nova temporada de vestibular da Unespar", concluiu.