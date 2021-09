Da Redação

Unespar Apucarana abre inscrições para MusicFest 2021

Seguem até 30 de setembro as inscrições para o MusicFest 2021, realizado pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Apucarana. O evento online do curso de Letras Inglês acontece entre os dias 1º e 8 de outubro e tem como objetivo promover a expressão artístico-cultural dos estudantes da Educação Básica, por meio da língua inglesa. As apresentações serão transmitidas pelo Instagram @ingles.letras e IGTV.

continua após publicidade .

Para a competição musical, foram estabelecidas quatro categorias de apresentações: song performance, song composition, song parody e free song creativity.

As apresentações, dentro dessas 4 categorias, serão avaliadas por um corpo de três jurados: Júri linguístico (composto por um docente do curso de Letras Inglês); Júri técnico (professor(a) de música) e Júri artístico: convidado(a) com especialidade e experiência musical.

continua após publicidade .

Haverá premiação para os primeiros colocados nas 4 categorias com o apoio da Escola Yázigi e do Betel Instituto Musical.

A competição musical contará com votação aberta ao público, sendo o resultado dessa votação, computado ao resultado da avaliação pelos jurados.

A revelação dos ganhadores ocorrerá no dia 09 de outubro de 2021 pelos canais: Instagram @ingles.letras e IGTV.

continua após publicidade .

O evento, também, exibirá os vídeos musicais enviados por aqueles que não tiverem interesse em participar da competição, mas somente o interesse em mostrar o seu trabalho musical em língua inglesa.

Clique aqui e faça a sua inscrição.