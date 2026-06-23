Unespar Apucarana abre inscrições para cursinho gratuito
Aulas serão voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares
A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) campus de Apucarana está com inscrições abertas para o Cursinho Popular, iniciativa gratuita voltada à preparação de estudantes para os processos seletivos de ingresso no ensino superior, especialmente o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os vestibulares.
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O projeto busca ampliar as oportunidades de acesso à universidade pública, oferecendo suporte pedagógico e acompanhamento aos estudantes da comunidade que desejam dar continuidade à sua trajetória acadêmica.
As aulas serão gratuitas e 100% presenciais, realizadas no Polo UAB de Apucarana, entre os meses de agosto e outubro de 2026, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h30.
Além das aulas preparatórias, os participantes terão acesso a material de apoio e orientações voltadas à preparação para o ingresso no ensino superior.
Ao todo, serão disponibilizadas 130 vagas, que serão preenchidas por ordem cronológica de inscrição.
Informações
Período das aulas: agosto a outubro de 2026
Dias: segundas, quartas e sextas-feiras
Horário: das 14h às 17h30
Local: Polo UAB Apucarana
Vagas: 130
Participação gratuita
As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível no link:
https://forms.gle/JEPAH7fi2QfFeBbu6
A coordenação do projeto destaca que o Cursinho Popular representa uma importante ação de extensão universitária, fortalecendo a relação entre universidade e comunidade e contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior.
Os interessados devem realizar a inscrição o quanto antes, considerando o número limitado de vagas disponíveis.