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ENEM E VESTIBULAR

Unespar Apucarana abre inscrições para cursinho gratuito

Aulas serão voltadas ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibulares

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 17:00:01 Editado em 23.06.2026, 16:59:55
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Unespar Apucarana abre inscrições para cursinho gratuito
Autor Universidade Estadual do Paraná (Unespar) campus de Apucarana está com inscrições abertas - Foto: reprodução

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) campus de Apucarana está com inscrições abertas para o Cursinho Popular, iniciativa gratuita voltada à preparação de estudantes para os processos seletivos de ingresso no ensino superior, especialmente o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os vestibulares.

- LEIA MAIS: Unespar aprova calendário e formas de ingresso para o curso de medicina em Apucarana

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O projeto busca ampliar as oportunidades de acesso à universidade pública, oferecendo suporte pedagógico e acompanhamento aos estudantes da comunidade que desejam dar continuidade à sua trajetória acadêmica.

As aulas serão gratuitas e 100% presenciais, realizadas no Polo UAB de Apucarana, entre os meses de agosto e outubro de 2026, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 17h30.

Além das aulas preparatórias, os participantes terão acesso a material de apoio e orientações voltadas à preparação para o ingresso no ensino superior.

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Ao todo, serão disponibilizadas 130 vagas, que serão preenchidas por ordem cronológica de inscrição.

Informações

Período das aulas: agosto a outubro de 2026

Dias: segundas, quartas e sextas-feiras

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Horário: das 14h às 17h30

Local: Polo UAB Apucarana

Vagas: 130

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Participação gratuita

As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário eletrônico disponível no link:

https://forms.gle/JEPAH7fi2QfFeBbu6

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A coordenação do projeto destaca que o Cursinho Popular representa uma importante ação de extensão universitária, fortalecendo a relação entre universidade e comunidade e contribuindo para a democratização do acesso ao ensino superior.

Os interessados devem realizar a inscrição o quanto antes, considerando o número limitado de vagas disponíveis.


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Acesso à Universidade Apucarana Cursinho Popular Educação Gratuita Extensão Universitária inscrições abertas Preparação ENEM Unespar
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