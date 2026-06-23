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ENSINO SUPERIOR

Unespar aprova calendário e formas de ingresso para o curso de medicina em Apucarana

Graduação terá 40 vagas para a primeira turma, com ingresso previsto para o ano letivo de 2027; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.06.2026, 16:55:56 Editado em 23.06.2026, 18:42:46
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Unespar aprova calendário e formas de ingresso para o curso de medicina em Apucarana
Autor Curso terá metade das vagas disputadas em vestibular - Foto: TNOnline

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) aprovou, nesta terça-feira (23), o calendário e as formas de ingresso para o curso de medicina, que será ofertado no Campus de Apucarana a partir do ano letivo de 2027.

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“A aprovação pelo CEPE representa mais uma etapa importante para a implantação do curso de medicina da Unespar. Com a definição das formas de ingresso e do calendário do processo seletivo, a Universidade avança na organização da primeira turma do curso, ampliando a oferta de ensino superior público, gratuito e fortalecendo a formação de profissionais que poderão contribuir para o atendimento das demandas da saúde pública e para a qualificação da assistência à população paranaense”, afirma a reitora, professora doutora Salete Paulina Machado Sirino.

O curso de medicina da Unespar terá 40 vagas para a primeira turma, com ingresso previsto para o ano letivo de 2027. Conforme a deliberação do CEPE, a distribuição das vagas ocorrerá em três modalidades de seleção: 30% pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu); 20% pelo Aprova Paraná Universidades; e 50% por meio de processo seletivo especial, que utilizará as notas do Enem das edições de 2021 a 2025. Em todas as modalidades de ingresso serão aplicadas as políticas de cotas previstas pela legislação vigente e pelas normativas institucionais da Unespar.

Não haverá um vestibular tradicional - com a realização de provas - para o curso de medicina em Apucarana nesta edição, conforme confirmou o TNOnline junto à Unespar.

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Unespar aprova calendário e formas de ingresso para o curso de medicina em Apucarana
AutorFoto: Reprodução


O CEPE também aprovou o calendário do Vestibular Especial para o Curso de Medicina, estabelecendo as etapas e os prazos dessa modalidade de ingresso para a seleção da primeira turma do curso. O calendário completo do processo seletivo está disponível no site Vestibular.Unespar.edu.br.

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As inscrições para o processo seletivo especial serão abertas no dia 20 de julho e seguirão até 21 de agosto. O resultado final será divulgado no dia 20 de outubro, enquanto as matrículas serão realizadas entre 26 e 31 de outubro.

"A implantação do curso de medicina reafirma o compromisso da Unespar, enquanto universidade pública, com a ampliação do acesso ao ensino superior, a inclusão e a formação de profissionais comprometidos com as necessidades da sociedade e com o fortalecimento da saúde pública no Paraná", informou a Unespar.

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