Da Redação

Unespar anuncia retorno de aulas presenciais em fevereiro

Após um ano e seis meses apenas de aulas online por conta da pandemia do coronavírus, a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus Apucarana, volta às atividades presenciais a partir do dia 2 de fevereiro de 2022. A decisão foi tomada durante reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), realizada no dia 23 de novembro.

continua após publicidade .

De acordo com Leonardo Fávero Sartori, diretor em exercício do campus Apucarana, da Unespar, os conselheiros aprovaram por unanimidade o retorno das atividades acadêmicas presenciais na universidade. "A expectativa para esse retorno é positiva, pois esperamos que com a entrada dos calouros de 2022 e a volta à 'normalidade', possamos ter todo o movimento de sempre no nosso campus", afirma.

Como o ano letivo de 2021 teve uma pausa, Leonardo explica que em fevereiro e março os veteranos concluem o 2ª, 3ª e 4ª anos, atrasando um pouco os estudos. "Os veteranos voltam a estudar em abril e os calouros iniciam as aulas em maio. Todas as atividades presenciais de funcionários, colaboradores e docentes já retornaram no campus desde outubro", ressalta.

continua após publicidade .

Além disso, Leonardo reforça a importância econômica e social da volta às aulas presenciais para Apucarana. "É muito importante esse retorno também para a parte social e econômica da cidade, já que um terço ou mais dos alunos vêm de fora da cidade. Com o retorno desses estudantes, imóveis voltam a ser alugados, por exemplo", complementa.

Para o retorno das atividades acadêmicas presenciais, conforme Leonardo, as pró-reitorias de Ensino da Graduação (Progad), de Extensão e Cultura (Proec) e de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) instruirão um Plano de Retorno, que permita a organização da oferta de atividades pedagógicas nos cursos e programas da Unespar, respeitando o Calendário Acadêmico aprovado e em execução.