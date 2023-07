Unespar abre inscrições para vestibular neste sábado; saiba mais

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) abre neste sábado (1º) as inscrições para o Vestibular 2024 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Ao todo, estão sendo ofertadas mais de 2.300 vagas, para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, Loanda e União da Vitória, para ingresso no ano de 2024. O prazo vai até 30 de agosto.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Em quatro anos, Apucarana atraiu R$ 1,5 bi em investimentos

Das 620 vagas ofertadas pela Unespar em Apucarana, 377 serão preenchidas pelo vestibular. A instituição oferta no campus da cidade 13 cursos. Veja abaixo

continua após publicidade

As inscrições acontecem de forma online, por meio do site vestibular.unespar.edu.br e sob o pagamento da taxa no valor de R$ 50. A prova será aplicada no dia 8 de outubro, de forma presencial. A novidade para este ano são as vagas para os três cursos tecnológicos de Loanda.

EDITAL CLIQUE AQUI





continua após publicidade

Foto por Reprodução

As provas acontecerão nas mesmas cidades em que a Unespar tem campus, desta forma, o candidato poderá optar por realizá-la na localização que preferir, não importando se neste campus tem o curso escolhido na inscrição. Neste ano, as provas serão divididas em dois grupos:

A Unespar reserva 50% das vagas para políticas de ações afirmativas, desta forma, ao se inscrever, o candidato deve optar concorrer pelo sistema de ampla concorrência ou por cotas. O pedido para isenção do valor total da taxa de inscrição, deverá ser feito entre os dias 24 de julho e 24 de agosto.

continua após publicidade

Neste ano, segundo o edital, as provas serão divididas em dois grupos:

Grupo I - Prova de Redação e Prova Objetiva de Múltipla Escolha;Grupo II - Prova de Redação.

Conforme a instituição, cada curso da Unespar optou por qual grupo de prova os futuros estudantes deverão resolver, portanto ao escolher prestar o Vestibular para qualquer um dos cursos disponíveis, é necessário verificar qual modalidade de prova deverá fazer.

Foto por Reprodução





Siga o TNOnline no Google News