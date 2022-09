Unespar abre concurso para contratar 61 professores; 9 em Apucarana

Da Redação

No campus de Apucarana, vagas são para sete cursos de graduação

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas, até o dia 20 de setembro, para 61 vagas no concurso público para o ingresso na Carreira de Professor do Ensino Superior. Há vagas em diversas áreas do conhecimento, para as cidades de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória, onde estão alocados os campi da Unespar e os salários chegam a R$ 11 mil. Para Apucarana, o certame abre 9 vagas de professores em 7 cursos.

EDITAL CLIQUE AQUI

As vagas são nos cursos de Secretariado Executivo, Ciências da Computação (2), Serviço Social, Turismo, Letras/Português (2), Letras/Inglês e Letras/Espanhol.

Para participar, é necessário se enquadrar em todas as exigências estabelecidas para cada cargo e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 120. É possível solicitar a isenção de pagamento, no momento da inscrição, até o dia 12 de setembro.

A prova será composta por três etapas, envolvendo prova escrita, prova didática e prova de títulos. A primeira etapa do processo, a prova escrita, será realizada em 23 de outubro. O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 5 de dezembro.

