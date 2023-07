Unespar abre 28 vagas em PSS para agentes universitários

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas para Processo Seletivo Simplificado (PSS) destinado ao preenchimento de cargos temporários de Agente Universitário de Nível Superior e Médio. Os salários chegam a R$ 3.574,57. São 28 vagas nas cidades de Apucarana, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. A prova acontece no dia 30 de julho no respectivo campus de inscrição de cada candidato.

No campus de Apucarana, são três vagas: técnico-administrativo (nível médio); intérprete de Libras (nível superior) e analista de informática (nível superior). O prazo termina em16 de julho. Veja como se inscrever aqui.

O processo contará com uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório (para os cargos de ensino superior e médio), e prova de títulos, de caráter classificatório (para cargos de ensino superior). A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível superior e R$ 100 para os cargos de nível médio.

O resultado final do PSS para Agente Universitário, será divulgado a partir do dia 30 de agosto, no site unespar.edu.br/concursos.



