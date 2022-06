Umuarama aprova Título de Cidadão Honorário a Beto Preto

Da Redação

A Câmara de Vereadores de Umuarama aprovou Projeto de Decreto Legislativo 4/2022, que concede o Título de Cidadão Honorário do município ao ex-secretário estadual de Saúde, o apucaranense Carlos Alberto Gebrim Preto, o Beto Preto.

A homenagem foi proposta pelos vereadores Newton Soares (PSD) e Ronaldo Cruz Cardoso (Pros). A entrega da honraria ainda não foi marcada.

Segundo o vereador Newton Soares, Beto Preto prestou relevantes serviços a Umuarama na área da saúde, com grande volume de recursos destinados ao município. Ele destacou ainda que o ex-secretário comandou “com maestria” a política estadual de combate à pandemia de covid-19.

“O Beto Preto foi um grande secretário estadual de Saúde e sempre atendeu muito bem Umuarama, por isso, é merecedor do título de Cidadão Honorário”, afirma o vereador. Segundo Newton, o médico e ex-prefeito de Apucarana atuou na liberação de leitos hospitalares e também no que diz respeito à destinação de recursos e vacinas para o município, “prestando assim um relevante serviço em prol da saúde da população de Umuarama”.

O vereador lembra que a covid-19 representou um grande desafio para o poder público. “E o médico Beto Preto, quando secretário de Saúde, conduziu muito bem o combate à covid-19 em âmbito estadual, ajudando a evitar um número maior de perdas”, afirma o vereador.

Beto Preto avalia que a homenagem é um reflexo do trabalho realizado enquanto esteve à frente da Secretaria de Estado da Saúde. “Seguindo a premissa do govenador Ratinho Junior, seguimos com um forte trabalho de regionalização e Umuarama, que é sede da 12ª Regional de Saúde, sempre recebeu grande atenção, até por ser um município estratégico”, afirma Beto Preto, que reforça seu agradecimento.

“Receber um título de cidadão honorário é uma distinção. Eu agradeço a lembrança e me sinto horado em receber. Quero agradecer todos os vereadores e também ao prefeito (Hermes) Pimentel, que está nessa empreitada”, comenta.

Beto, que está afastado após contrair covid-19 pela segunda vez, deve retornar ao trabalho como assessor especial do Gabinete da Governadoria nesta terça-feira (15), quando encerra o período de isolamento.