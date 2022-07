Uma semana depois, postos de Apucarana baixam preços da gasolina

Da Redação

Preços da gasolina e do etanol caíram novamente nos postos de Apucarana

Uma semana após o anúncio da redução dos preços da gasolina, esse combustível começou a baixar apenas nos últimos dias em alguns postos de Apucarana e Arapongas. O etanol também está mais barato, assim como o diesel, este mais timidamente.

A Petrobras anunciou na última quarta-feira (20) uma redução de 4,9% nos preços da gasolina. No entanto, os valores começaram a ser repassados por algumas distribuidoras apenas nesta semana.

Segundo pesquisa da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), feita entre os dias 17 e 23, a gasolina era vendida em Apucarana entre R$ 5,89 e R$ 5,99, com preço médio de R$ 5,94. Nesta quarta-feira (27), segundo pesquisa no aplicativo Menor Preço, o valor praticado gira entre R$ 5,56 e R$ 5,99, um preço médio de R$ 5,77. A redução no menor preço da gasolina chega a R$ 0,33.

O etanol também ficou mais barato. Na semana passada, esse combustível era vendido em Apucarana entre R$ 4,70 e 4,79, com preço médio de R$ 4,73. Nesta quarta-feira, o valor praticado está entre R$ 4,39 e 4,69, um preço médio de R$ 4,54. A redução chega a R$ 0,31 por litro.

Até o diesel sofreu uma pequena variação na cidade. Na semana passada, o litro do tipo S10 era vendido entre R$ 7,29 e R$ 7,79, com preço médio de R$ 7,72. Agora, pode ser encontrado a R$ 7,15 em alguns postos, um valor R$ 0,14 mais baixo.

Nem todas distribuidoras repassaram a redução até agora. O gerente de um posto da cidade, Vilson Kozan, espera que a redução seja aplicada a partir do carregamento desta quinta-feira (28). Ele trabalha no estabelecimento com bandeira BR.

ARAPONGAS

Em Arapongas, os preços da gasolina também baixaram em até R$ 0,26 por litro. Na semana passada, segundo a ANP, esse combustível era vendido entre R$ 5,85 e 6,09, um valor médio de R$ 5,96. Nesta quarta-feira (27), segundo o aplicativo Menor Preço, está entre R$ 5,59 e 5,97 (preço médio de R$ 5,78).

O etanol caiu até R$ 0,30 por litro em alguns estabelecimentos do setor na cidade. Estava sendo comercializado entre R$ 4,39 e R$ 4,79 (preço médio de R$ 4,55) e agora é praticado na faixa entre R$ 4,09 e R$ 4,59 (preço médio de R$ 4,34).

Ao contrário de Apucarana, o diesel registrou uma queda maior em Arapongas. Esse combustível, alvo de reclamação de caminhoneiros, era vendido entre R$ 7,39 e R$ 7,99 (preço médio de R$ 7,65) e caiu para a faixa entre R$ 7,04 a R$ 7,29 (preço médio de R$ 7,16). A redução foi na ordem de até 0,35 por litro.

