Uma semana após o temporal, atendimento emergencial prossegue com várias frentes em Apucarana

Os serviços públicos estão sendo normalizados gradativamente, mas o pleno restabelecimento da rotina urbana deverá levar ainda algum tempo

As equipes da Prefeitura de Apucarana continuam mobilizadas para atender as famílias afetadas e avançar na recuperação da cidade. O trabalho reúne ações simultâneas de assistência social, limpeza, desobstrução de vias, recuperação de unidades de ensino e atendimento emergencial às pessoas em situação de vulnerabilidade. Os serviços públicos estão sendo normalizados gradativamente, mas o pleno restabelecimento da rotina urbana deverá levar ainda algum tempo.

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O prefeito Rodolfo Mota destaca que o ritmo segue intenso e exige dedicação contínua das equipes. “Estamos completando sete dias de trabalho depois dessa tragédia que vivemos. Ontem (domingo), inclusive, estivemos com várias equipes atendendo e socorrendo algumas famílias em situação de muita vulnerabilidade. Fizemos uma força-tarefa para atender essas famílias em seus domicílios”, relatou o prefeito Rodolfo Mota.

Segundo o prefeito, os trabalhos de desobstrução de vias, corte e retirada de árvores prosseguem. A dimensão dos danos faz com que os serviços demandem tempo, especialmente porque dezenas de árvores ainda precisam ser recolhidas de ruas e calçadas. “É um trabalho braçal, um trabalho duro, que as nossas equipes estão executando”, afirmou.

Rodolfo Mota reforçou que os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) estão acolhendo a população atingida. Ele explicou que o atendimento de assistência social não se limita à entrega de telhas e lonas. “Famílias afetadas que estejam em situação de vulnerabilidade social devem procurar o CRAS mais próximo para receber orientações e verificar o acesso a outras formas de auxílio”, pontuou.

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Na área da educação, a Prefeitura mantém uma frente para restabelecer o funcionamento de toda a rede municipal. O objetivo é concluir a recuperação de três unidades, normalizando as aulas em 100% da rede até quarta-feira. No caso do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Benedito Leugi, situado no Núcleo Habitacional João Paulo, será necessário transferir as atividades para um local provisório. “Já iniciamos a transferência para o centro catequético da paróquia do bairro, garantindo a continuidade do atendimento aos estudantes enquanto os reparos são executados”, explicou.

Rodolfo Mota ressalta que o município já conseguiu superar etapas importantes, como o restabelecimento da energia e água. “No terceiro dia após o temporal, praticamente toda a população já contava novamente com luz e água. Isso trouxe mais tranquilidade para avançarmos nas outras frentes”, avaliou.

O prefeito destacou que a recuperação da cidade será gradual e pediu a colaboração da população. Entre as ações simples que podem ajudar está a retirada de folhas acumuladas nas calçadas e nas grades das bocas de lobo em frente às residências. “Temos previsão de mais chuva e aquelas folhas impedirão a passagem da água, o que poderá gerar novos transtornos”, alertou.