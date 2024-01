Uma semana após furto, jovem ainda procura moto em Apucarana

Siga o TNOnline no Google News

Um morador de Apucarana, no norte do Paraná, faz um apelo à comunidade para encontrar uma motocicleta Honda CG125. Christian Alves dos Santos utilizava a moto para trabalhar, mas o veículo foi furtado na última sexta-feira (5) no estacionamento de um supermercado, localizado na Avenida Minas Gerais.

A vítima registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil (PC). De acordo com o documento, Christian estacionou a motocicleta Honda de cor prata no supermercado e, quando retornou, não a encontrou mais. Uma cliente relatou que viu um homem moreno entrando no estacionamento de capacete e levando o veículo.

Nesta sexta-feira (12), o furto "completa" uma semana e, até o momento, a moto não foi recuperada. Christian precisa do veículo para trabalhar e pede que qualquer informação seja repassa pelo telefone (43) 99669-2873. A placa é ABF-9A95. Denúncias também podem ser feitas diretamente para a polícia através do 181 ou também do 190 - Polícia Militar.

