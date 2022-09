Uma em cada nove gestantes atendidas em Apucarana tem mais de 40 anos

Da Redação

O anúncio da gravidez da atriz Cláudia Raia, de 55 anos, surpreendeu a todos e virou um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira (19)

O anúncio da gravidez da atriz Cláudia Raia, de 55 anos, surpreendeu a todos e virou um dos assuntos mais comentados nesta segunda-feira (19) nos sites e nas redes sociais. Ela está grávida do seu primeiro filho com o atual marido, Jarbas Homem de Mello, além de ser mãe de Enzo Celulari, de 25 anos, e Sophia Raia, de 19 anos, frutos do casamento com o ator Edson Celulari.

Apesar do relato em tom de surpresa durante entrevistas, a atriz já havia afirmado que pensava em ser mãe novamente e que havia congelado os óvulos. Assim como ela, um número cada vez maior de mulheres estão adiando a maternidade por vários motivos ou são pegas de surpresa, como é o caso da fotógrafa Ângela Schafer, de 45 anos, de Apucarana. Ela está entrando no 5º mês de gestação de Leonardo e é mãe de Guilherme, de 6 anos.

fonte: Evandro Salgado A fotógrafa de Apucarana, Angela Schafer, engravidou aos 45 anos de seu segundo filho

"Eu e meu marido levamos um susto, pois não planejamos ter outro filho. Já temos o Gui, que já foi uma gestação próxima dos 40 anos e agora, estou esperando o Leonardo. Estou muito feliz, mas sempre ficamos preocupados por ser uma gravidez de risco. Porém, me sinto muito bem e disposta, comenta.

Há três semanas, Ângela resolveu voltar para a musculação e está trabalhando normalmente. "Estou indo para a academia de duas a três vezes por semana, trabalhando e fazendo ensaios fotográficos como sempre e fazendo os serviços de casa. Todas as ultrassonografias estão de acordo com o esperado e o bebê está se desenvolvendo super bem", comemora.

GRAVIDEZ ACIMA DOS 40

De acordo com Maria Aparecida Moreira, coordenadora da Casa da Gestante, o número de mulheres com idade gestacional avançada aumentou nos últimos tempos. Das 900 gestantes de médio e alto risco assistidas no local, cerca de 100 tem idade acima de 40 anos, ou seja, 11% dos atendimentos. "A paciente mais velha que recebemos aqui foi uma mamãe de 46 anos, que ganhou o bebê recentemente. Além dela, temos mulheres de 42 e 44 anos, que frequentam a casa. Porém, todas engravidaram naturalmente", explica.

A gravidez acima dos 40 anos, conforme Aparecida, é considerada de alto risco devido à problemas de saúde que pode causar à mulher. "A gestação tardia aumenta riscos de síndromes, diabetes, hipertensão e óbito fetal. É preciso ter um acompanhamento de profissionais. No caso da Claudia Raia, ela congelou óvulos, é um caso diferente", complementa.

OUTRAS FAMOSAS

Assim como Claudia Raia, um número cada vez maior de famosas foi mãe mais tarde. A cantora Ivete Sangalo, as atrizes Solange Couto, Carolina Ferraz e Dira Paes, e as apresentadoras Márcia Goldschmidt, Silvia Poppovic, além das internacionais, Janet Jackson, Brigitte Nielsen e Laura Linney, também abraçaram a chamada 'maternidade tardia'.

