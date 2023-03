Uma das aranhas mais perigosas do mundo é encontrada em Apucarana

Da Redação

Uma das aranhas mais perigosas do mundo foi encontrada nesta terça-feira (28), em uma Unidade Básica de Saúde (UBS)

Uma das aranhas mais perigosas do mundo foi encontrada nesta terça-feira (28), na Unidade Básica de Saúde (UBS), do Recanto do Lago, em Apucarana, no norte do Paraná. A aranha-armadeira localizada no posto de saúde salta e o veneno pode causar dor intensa - e chance pequena, mais baixa do que 0,5%, mas existente de levar à morte.

Conforme informações de pessoas que frequentam a unidade, esta não é a primeira vez que o animal aparece. Segundo a enfermeira Samantha Lima, que trabalha na unidade, o aracnídeo foi encontrado por colegas de trabalho. "Se fosse comigo, eu teria desmaiado. Como a gente não sabia se a aranha era perigosa, mandei uma foto para o biólogo Felipe Fernando, que nos alertou sobre ser um dos aracnídeos mais perigosos do mundo", explica.

Apesar do susto, nenhum profissional ficou machucado e a equipe, por ficar assustada, acabou matando o animal. "A UBS fica num lugar em meio à natureza e por isso, de vez em quando aparecem os bichinhos. Por isso, temos que ficar atentos com jalecos, sapatos e outros objetos que elas podem se esconder", acrescenta.

Evite acidentes

Conforme o biólogo Felipe Fernando Rodrigues, essa é uma aranha muito perigosa e seu veneno pode causar a morte. "O pessoal não conhecia o animal e também não sabia da alta periculosidade dele. Por isso, é importante sempre verificar os sapatos, camisas e outros objetos para evitar acidentes. Caso a pessoa seja picada, é preciso ir imediatamente para o hospital, além de tentar tirar uma foto do animal para fazer a identificação e tomar o soro correto", conta.

