Um ano de guerra: comunidade ucraniana em Apucarana reza pela paz

Comunidade reza por paz

A guerra que devastou o território ucraniano após a invasão russa completa um ano nesta sexta-feira, 24 de fevereiro. Para marcar a data, a comunidade ucraniana em Apucarana, se reúne em oração, a partir das 19h, na Igreja Ucraniana Católica Divino Espírito Santo, para pedir pela paz e homenagear os heróis do país.

"Estamos em constante oração, ao longo do ano todo, em todas as missas, pedindo pela paz na Ucrânia, mas nesta data, em especial, estaremos reunidos a partir das 19h para a oração da Via Sacra, oração pela paz e também, para homenagear os heróis da Ucrânia e todos que sofrem com a guerra", disse o pároco da igreja, José Hadada.

O padre lembrou dos refugiados que foram recebidos em Apucarana e dos esforços feitos em todo o mundo para ajudar os ucranianos.

"Acompanhamos em Apucarana, durante o tempo em que estiveram aqui, os refugiados da guerra. Agora, muitos deles estão em Prudentópolis, no Paraná, trabalhando e refazendo suas vidas, longe da pátria. Nossa comunidade segue orando por eles e pela paz, por todos", afirmou.

O conflito

A guerra na Ucrânia que começou há exatamente um ano, matou milhares, reduziu cidades inteiras a escombros, fez milhões de refugiados e alimentou temores de uma nova guerra mundial envolvendo armas nucleares da Rússia e dos Estados Unidos. Como consequência da guerra, cerca de 35% dos ucranianos tiveram que deixar suas casas, sendo que 20% estão fora do país. Segundo a ONU, esse é um dos maiores deslocamentos humanitários do mundo hoje. (Com informações do g1).

