Último dia do mês será de tempo firme e temperaturas agradáveis em Apucarana

Sol predomina na cidade nesta sexta-feira, com ventos de até 36 km/h e umidade elevada nas primeiras horas do dia

A previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) indica uma sexta-feira (31) de tempo estável em Apucarana, sem previsão de chuva e com temperaturas agradáveis ao longo do dia.

Na cidade, os termômetros devem variar entre 15°C e 24°C. A probabilidade de chuva é de 0%, com acumulado previsto de 0,0 milímetro. A umidade relativa do ar oscila entre 61% e 91%, enquanto os ventos sopram do quadrante nordeste a 11 km/h, com rajadas que podem atingir 36 km/h.

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No Paraná, o último dia de julho será marcado por condições distintas entre as regiões. A maior cobertura de nuvens deve se concentrar no Centro-Sul, Sudeste, Campos Gerais e Leste do estado, onde as temperaturas mínimas ficam próximas dos 10°C durante o amanhecer e o tempo permanece mais ameno também no período da tarde.

Já no interior paranaense, o predomínio do sol favorece o aquecimento mais intenso ao longo do dia, com temperaturas máximas próximas dos 30°C, especialmente nas regiões Oeste e Noroeste.

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Com o tempo firme previsto para Apucarana, a sexta-feira será favorável para atividades ao ar livre e deslocamentos, sem expectativa de mudanças significativas nas condições meteorológicas.