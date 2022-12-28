Última quarta do ano: veja as vagas de emprego em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana, no Paraná, oferta 371 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (28). Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
continua após publicidade
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
|1
|FARMACÊUTICO
|2
|GERENTE DE MARKETING
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|6
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE ARMAZÉM
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE MARCENEIRO
|3
|AUXILIAR DE MECÂNICO DIESEL
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|12
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|9
|AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
|1
|CAMAREIRA DE HOTEL
|2
|CONSULTOR DE VENDAS
|2
|COSTUREIRO (A)
|1
|ENSACADOR
|1
|ESTOQUISTA
|2
|FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|LAVADOR DE ROUPAS
|1
|OFFICE-BOY
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|6
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|VENDEDOR (A) EXTERNO
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|5
|ZELADOR (A)
|2
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ANALISTA DE RH
|1
|ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)
|1
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|BABÁ
|2
|CABELEIREIRA
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
|4
|CORTADOR DE CARNE
|2
|CURTIDOR DE COUROS
|2
|DESENHISTA PROJETISTA
|1
|DIARISTA
|3
|ELETRICISTA
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|8
|ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO
|1
|FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
|1
|INSTALADOR DE PERSIANAS
|1
|MARCENEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|4
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|3
|MECÂNICO (MOTOS)
|1
|MONTADOR (VEÍCULOS)
|1
|MONTADOR DE MÁRMORE
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|1
|MOTOBOY
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|5
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|2
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OPERADOR DE ARMAZENAMENTO DE CARGA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|2
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|2
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE ROÇADEIRA
|1
|OPERADOR DE TRATOR
|1
|PORTEIRO
|1
|PROGRAMADOR DE SISTEMAS
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|3
|SERVENTE DE LIMPEZA
|3
|SOLDADOR
|3
|SUPERVISOR DE COMPRAS
|1
|SUPERVISOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|3
|TÉCNICO EM SUPORTE DE TI
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|VIGIA
|2
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CARPINTEIRO
|1
|ENCARREGADO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
|1
|PEDREIRO
|1
|PINTOR
|1
|SERRALHEIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|8
|AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
|1
|CHAPEIRO (LANCHES)
|3
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|4
|GERENTE
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|3
|PADEIRO
|1
|SUSHIMAN
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|MONTADOR DE MÓVEIS
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|6
|TELEMARKETING ATIVO
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|10
|VENDEDOR EXTERNO
|4
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|ATENDENTE DE LOJA
|4
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|7
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|BORDADOR, À MÁQUINA
|1
|COORDENADOR DE BORDADO
|1
|CORTADOR, À BALANCIM
|1
|CORTADOR DE CALÇADOS
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA COLUNA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|11
|COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|6
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|5
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ENCARREGADO DE CORTE
|1
|ENCARREGADO DE COSTURA
|1
|ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
|2
|ESTILISTA DE MODA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|3
|MODELISTA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|6
|REVISOR TÊXTIL
|2
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|5
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|3
|EMPACOTADOR
|1
|FISCAL DE CAIXA
|1
|FISCAL DE LOJA
|2
|FISCAL DE PREVENÇÃO
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|2
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|4