Ufólogo de Apucarana confirma publicação sobre ETs; assista

O ufólogo apucaranense Paulo César de Oliveira, revela que estava esperando ansioso pela admissão do governo norte americano sobre a incidência de objetos voadores não identificados (OVNIs). O estudioso está preparando um livro com detalhes sobre o assunto e as novas revelações dos EUA.

Esta semana o Pentágono confirmou o registro dessas Imagens e divulgou a informação. Segundo o ufólogo, está muito próximo o tempo de grandes revelações sobre extraterrestres na Terra.

Paulo também cita o fato do ano passado ocorrido em Magé - RJ onde teve o registro de vídeos.

O ufólogo mostra em primeira mão o rascunho de um livro que está terminando com parceria com uma testemunha americana da existência dos ETs.

Suposta aparição em Magé:

O suposto aparecimento de um Objeto Voador Não Identificado (OVNI) em Magé, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fez o município ficar famoso em todo o país nesta quarta-feira (13). A prefeitura negou qualquer ocorrência relacionada ao assunto.



Desde a noite anterior, o assunto é um dos mais comentados nas redes sociais. No Twitter, pela manhã, Magé e Pau Grande estavam entre os termos mais falados.

Pau Grande é um distrito de Magé onde teria ocorrido a suposta aparição do OVNI.

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais, supostamente gravado neste distrito, é possível ver um clarão no solo, ao que os internautas como resultado da queda do objeto vindo do espaço.

Em outro vídeo dá para ver uma coisa redonda e azul. Em outros, pontos luminosos se movimentam rapidamente no céu.

A Polícia Militar disse que não recebeu nenhum chamado relacionado ao tema no município de Magé.

A prefeitura emitiu uma nota informando que desconhece a informação e que “não fomos oficialmente notificados por autoridades militares sobre o tema”.

Ainda segundo a Prefeitura de Magé, a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou que também não recebeu nenhum chamado. Veja:

Pentágono confirma que vídeo que mostra OVNIs no céu da Califórnia é real

Um vídeo que mostra objetos voadores não identificados (OVNIs) em formato triangular no céu da Califórnia, nos Estados Unidos, ficou famoso nas redes sociais nos últimos meses. Nesta terça-feira, quase um ano após o vídeo ter seu sigilo retirado pelo governo americano, o Pentágono confirmou que as imagens são reais.

As gravações foram feitas ainda em junho 2019 pelo documentarista Jeremy Corbell a bordo de um navio da Marinha americana. O filme foi registrado com um equipamento de visão noturna e mostra três objetos em formato de triângulo e que parecem emitir alguma luz que pisca em intervalos curtos.

Com sistemas infravermelhos, as câmeras captam um rápido movimento dos objetos. É possível ouvir a reação dos cinegrafistas, que parecem assustados com o que está acontecendo naquele momento. Na hora, um dos homens afirma que os objetos podem se tratar de drones.

Especialista em OVNIs e porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA, Sue Gough afirmou ao site Mystery Wire que os objetos eram similares a “pirâmides voadoras”. Ela também foi a primeira a revelar que o vídeo havia sido gravado por oficiais a bordo do navio USS Russell.

Gough ainda afirmou que não existem novos vídeos oficiais em relação ao caso. Assim, outras imagens que circulam na internet podem ter sido manipuladas. Até o momento, o governo americano ainda não se manifestou sobre o que o que os objetos realmente podem ser.

The US Navy photographed and filmed “pyramid” shaped UFOs and “spherical” advanced transmedium vehicles; here is that footage.



Please visit my Instagram and https://t.co/5JMYxoo9sI to read all the details that I can share at this time. pic.twitter.com/58CXZ1ljAF — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021