Ucranianos ortodoxos comemoram Natal neste sábado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Muitas famílias de Apucarana vão comemorar o Natal neste sábado (7). São descendentes ucranianos da comunidade ortodoxa., que seguem o calendário juliano.

continua após publicidade .

“Não existem dois natais diferentes porque Jesus nasceu para todos nós independentemente de religião ou nacionalidade. A diferença entre o católico e o ortodoxo é a existência de dois calendários seguidos pelas igrejas. A Igreja Católica segue o calendário gregoriano, criado em 1582 (com o Natal comemorado em 25 de dezembro). Já a Igreja Ortodoxa, segue o calendário juliano, criado em 45 a.C”, explica o padre Eduard Tararuk, que há 10 anos atua como sacerdote da Paróquia Ortodoxa Ucraniana Proteção da Santíssima Mãe de Deus.

-LEIA MAIS: Vendas de Natal em Apucarana foram maiores que 2021, diz Acia

continua após publicidade .

O padre explica que a véspera de Natal é marcada por um jejum total. “Porém, nem todas as pessoas deixam de se alimentar nesta data. A Santa Ceia é consumida por essas famílias após o aparecimento da 1° estrela, que simboliza a estrela do Belém”, continua o religioso.

De acordo com o padre, na manhã do Natal, os ucranianos se cumprimentam com a frase "Cristo nasceu!". E em resposta ouvem "Vamos glorificá-lo!". “As pessoas costumam visitar a igreja neste dia. No primeiro dia de Natal, o jejum termina, então os ucranianos se sentam em uma mesa verdadeiramente festiva e cantam Koliadas (canções de Natal)”, explica. Geralmente, são servidos 12 pratos quaresmais simbólicos em homenagem aos 12 apóstolos.

Siga o TNOnline no Google News