UBSs de Apucarana promovem ações de saúde masculina neste sábado

Atendimentos na Vila Nova e na Vila Regina incluem testes rápidos, aferição de pressão e agendamento de consultas

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Leopoldo Hartwig, na Vila Nova, e Mercedes Moreno, na Vila Regina, promovem neste sábado, dia 14 de novembro, ações especiais voltadas à saúde masculina dentro da campanha Novembro Azul, em Apucarana.

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Na Vila Nova, o atendimento ocorre das 8h às 16h, enquanto na Vila Regina as atividades acontecem das 8h às 12h, no Centro Esportivo Hairton Santos (Campo do Zé Rico). A programação oferece aferição de pressão arterial, teste rápido de glicemia, orientações em saúde, palestras, café da manhã para integração e agendamento de consultas médicas e odontológicas, com foco na prevenção ao câncer de próstata — doença que deve registrar 77.920 novos casos por ano no Brasil no triênio 2026–2028, segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

Os atendimentos e palestras deste sábado serão realizados por livre demanda, exigindo agendamento prévio na própria unidade apenas para quem busca consultas médicas e odontológicas. De acordo com o prefeito Rodolfo Mota e o secretário municipal de Saúde, Guilherme de Paula, a mobilização busca quebrar preconceitos e aproximar os homens dos cuidados preventivos mantidos de forma permanente durante a semana.

A campanha aos sábados terá continuidade no dia 28 de novembro em outras seis UBSs da cidade: Joaquim Trisotti (Adriano Correia), Rodrigo Yioshi (Vila Apucaraninha), Bolivar Pavão (Jardim América) e Maria do Café (Jardim Ponta Grossa), das 8h às 12h; Pedro Barreto (Vila Reis), das 8h às 13h; e Eunice Penharbel (Sumatra), das 8h às 15h.