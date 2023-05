UBSs de Apucarana estão com novos números de telefone; veja

A prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, comunica à população que todas as Unidades Básicas de Saúde estão com novo número de telefone (confira no quadro abaixo). A mudança ocorreu devido à migração do sistema de telefonia fixa, do analógico para o modo digital.

continua após publicidade

As linhas antigas ainda estão funcionando, mas devem ser desativadas nos próximos dias. O usuário do sistema público de saúde tem a listagem como os novos números à disposição na recepção de cada unidade básica de saúde.

- LEIA MAIS: Semáforos são instalados em passagens de nível em Apucarana

continua após publicidade

De acordo com o prefeito Junior da Femac, a telefonia digital garante uma melhor qualidade nas ligações, permite maior praticidade e facilita a expansão de ramais.

NOVOS NÚMEROS:

1. UBS ANA MARIA DOMINICIANO PEPATO 3308-1551

2. UBS ANTONIO CARLOS EISFELD SACHELLI 3308-1562

continua após publicidade

3. UBS BENEDITO CLAUDIO PINGA FOGO DE OLIVEIRA 3308-1565

4. UBS BOLIVAR PAVÃO 3308-1560

5. UBS DR. MARCOS SANCHES MASCARO (PARIGOT DE SOUZA) 3308-1549

continua após publicidade

6. UBS DR. RAUL FERREIRA DE CASTILHO (JOÃO PAULO) 3308-1563

7. UBS ELAYNE MAZUR CAMARGO LOPES MARTINS 3308-1509

continua após publicidade

8. UBS EMÍLIA CRETUCHI QUANTIN (ANTIGO CSU) 3308-1510

9. UBS EROS CAMARGO PACHECO 3308-1558

10. UBS EUNICE PENHARBEL 3308-1512

continua após publicidade

11. UBS IRMA IZILIA FOLADOR 3308-1567

12. UBS JOÃO MARIOTO 3308-1554

13. UBS JOÃO MIGUEL (CASTELO BRANCO) (APOIO DA U.B.S. LEOPOLDO HARTWIG JUNIOR) 3308-1516

continua após publicidade

14. UBS JOAQUIM TRIZOTTI 3308-1555

15. UBS JOICE DIAS PIZZA (RECANTO DO LAGO) (APOIO DA U.B.S. LEOPOLDO HARTWIG

continua após publicidade

JUNIOR) 3308-1518

16. UBS JULIA RENCZKOWSKI 3308-1519

17. UBS LEOPOLDO HARTWIG JÚNIOR 3308-1553

continua após publicidade

18. UBS MARIA DO CAFÉ CARDOSINA DE JESUS PRATES 3308-1552

19. UBS MARIO VERUSSA 3308-1522

20. UBS MERCEDES DA SILVA MORENO 3308-1523

continua após publicidade

21. UBS MIYOJI KOGURE 3308-1524

22. UBS ORESTE GONÇALVES MARQUITO (MARISSOL) 3308-1525

23. UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI) 3308-1550

24. UBS PADRE DOMINIC CAMILLERI 3308-1527

25. UBS PEDRO BARRETO (VILA REIS) 3308-1528

26. UBS PHILIPE WECKEWERTH 3308-1529

27. UBS RODRIGO TRAMONTIN YOSHII 3308-1557

28. UBS ROMEU MILANI 3308-1531

29. UBS RUTH EUGENIO DA SILVA 3308-1532

30. UBS TAKAITI MIYADI (DOM ROMEU) 3308-1556

31. UBS VALDECIR DE PAULA 3308-1561

32. UBS WALTER LAZARINI (PIRAPÓ) 3308-156

Siga o TNOnline no Google News