IMUNIZAÇÃO

UBS, escola e CMEI do Jardim Colonial terão vacinação infantil neste sábado (23)

Das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas, vacinação é na UBS Antônio Sachelli, já Escola Monsenhor Arnaldo e no CMEI Geralda Siqueira, das 9 às 11h30

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 20:35:17 Editado em 22.05.2026, 21:38:45
Além da atualização, a campanha de imunização contra a influenza (gripe) segue sendo realizada normalmente no município em todas as UBS com sala de vacinação, permitindo que crianças, gestantes e idosos - Foto: Divulgação

Dentro da estratégia que visa aumentar os índices de cobertura vacinal no município, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de ApucaranaGripe – Além da atualização, a campanha de imunização contra a influenza (gripe) segue sendo realizada normalmente no município em todas as UBS com sala de vacinação, permitindo que crianças, gestantes e idosos.

Dados do painel da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), do Ministério da Saúde, mostram que o município mantém índices elevados nas vacinas aplicadas ao nascer, como BCG e Hepatite B. Porém, a cobertura apresenta queda significativa nas doses de reforço aplicadas após o primeiro ano de vida, cenário que acende alerta para o risco do retorno de doenças já controladas. Segundo explica o prefeito Rodolfo Mota, além de uma obrigação legal de quem tem a guarda da criança, a vacinação em dia é um ato de amor pela criança.

“Acompanhar a carteirinha de vacinação evita o retorno de enfermidades erradicadas, como a paralisia infantil, e também reforça a proteção das crianças contra doenças preveníveis. Sabemos que hoje muitas famílias têm uma rotina desgastante durante a semana, por isso definimos esta estratégia de promover vacinações itinerantes nos bairros aos sábados. Já estivemos no Jardim Ponta Grossa e agora é a oportunidade das famílias do Jardim Colonial e imediações aproveitarem e levar suas crianças para atualizar o esquema vacinal”, destacou o prefeito.

O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, afirma que dados técnicos ajudam a direcionar as ações da secretaria. “O principal desafio hoje não é apenas iniciar o esquema vacinal, mas garantir que as crianças retornem para as doses de reforço. Estamos atuando com busca ativa em regiões de grande densidade populacional para ampliar a cobertura e proteger nossas crianças”, explica. Nesta ação, segue o secretário, todas as vacinas de rotina estarão disponíveis para atualização do esquema de imunização. “Importante lembrar que os pais ou responsáveis devem apresentar a carteirinha de vacinação das crianças durante o atendimento”, informa.

No próximo sábado (30/05), a vacinação direcionada para crianças acontecerá na região do Parque Municipal Jaboti, com atendimento na UBS Osvaldo Damin, das 8 às 18 horas, e no CMEI Josa Ribeiro, das 14 às 17 horas.

Gripe

Além da atualização, a campanha de imunização contra a influenza (gripe) segue sendo realizada normalmente no município em todas as UBS com sala de vacinação, permitindo que crianças, gestantes e idosos.

Cronograma das ações de atualização vacinal infantil

* UBS Antonio Sachelli – 23 de maio, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas

Escola Municipal Monsenhor Arnaldo Beltrami e CMEI Geralda Siqueira Bormaita, das 9 às 11h30.

* UBS Osvaldo Damin – 30 de maio, das 8 às 18 horas

CMEI Josa Ribeiro, das 14 às 17 horas

Índice de cobertura geral da vacinação infantil em Apucarana

Vacina Cobertura Vacinal (%)

BCG 106,13%

Hepatite B (até 30 dias) 105,60%

Rotavírus Humano 85,87%

Pentavalente 83,73%

Poliomielite (VIP) 84,27%

Pneumocócica 10-valente 85,87%

Meningocócica C 84,00%

Febre Amarela 80,00%

Tríplice Viral – 1ª dose 79,20%

Tríplice Viral – 2ª dose 69,60%

DTP – 1º reforço 65,33%

Poliomielite – reforço 69,60%

Pneumocócica 10 – reforço 76,00%

Meningocócica C – reforço 77,87%

Hepatite A Infantil 70,40%

Varicela 70,13%

Fonte: Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) / Ministério da Saúde – atualização em 22/05/2026.

