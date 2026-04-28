UBS do João Paulo terá R$ 315 mil para reforma, diz vereador





A Câmara Municipal de Apucarana realizou uma sessão ordinária itinerante no Núcleo Habitacional João Paulo, com o objetivo de estreitar os laços entre o Legislativo e a comunidade local. Durante o encontro, moradores tiveram a oportunidade de apresentar demandas diretamente aos parlamentares. O vereador Pablo da Segurança (Cidadania), que reside no bairro, destacou a importância da iniciativa para a região e anunciou avanços na infraestrutura de saúde do núcleo.



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O principal anúncio feito pelo parlamentar diz respeito à reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde (UBS) Raul Castilho, que sofre com problemas estruturais em dias de chuva. Segundo Pablo, uma emenda parlamentar já está garantida para solucionar a situação. "Deu certo, R$ 315 mil será investido aqui na UBS do João Paulo, pra ter uma condições melhor, uma qualidade melhor pros funcionários e também aqui pros moradores", afirmou.

Unidade Básica de Saúde (UBS) Raul Castilho - Foto: Prefeitura Unidade Básica de Saúde (UBS) Raul Castilho - Foto: Prefeitura

O recurso foi viabilizado no ano passado, após articulação do vereador junto ao deputado federal Felipe Francischini. O problema de infraestrutura na unidade era uma queixa antiga da comunidade. "Essa é uma demanda que a gente já tinha uma preocupação muito grande lá atrás. Uma preocupação porque, assim que chove, acaba entrando muita água ali dentro da UBS", explicou o vereador.



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A expectativa é que as obras comecem em breve. De acordo com Pablo da Segurança, as tratativas com a administração municipal estão avançadas. "O projeto está tudo pronto por parte da secretaria de obras, e também pela Autarquia de Saúde já foi mandado pra Secretaria de Saúde do Estado para fazer essa liberação desse recurso", garantiu, acrescentando que acredita que "alguns dias já vai ser feita a ordem de serviço".