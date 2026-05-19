UBS do Jardim Trabalhista tem atendimento transferido durante obras

Os pacientes da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana Maria Pepato, no Jardim Trabalhista, em Apucarana (PR) serão atendidos temporariamente na UBS Bolívar Pavão, no Jardim América, a partir desta quarta-feira (20). A mudança ocorre em razão das obras de reforma e ampliação da unidade do Jardim Trabalhista.

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O prefeito Rodolfo Mota assinala que a mudança possui caráter provisório, até a conclusão das adequações estruturais da UBS Ana Maria Pepato. “A medida tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços de saúde com maior segurança, organização e melhores condições de atendimento aos usuários durante o período de execução das obras”, reforça o prefeito.

Autorizada em março deste ano, a modernização da UBS do Jardim Trabalhista envolve a reforma de 258,33 metros quadrados e a ampliação de outros 58,33 metros quadrados, totalizando 316,66 metros quadrados de área construída. “Entre as melhorias estão a criação de novos ambientes, como sala para agentes comunitários de saúde, cozinha, área de serviço e áreas de circulação, além da reestruturação completa das instalações já existentes. Também serão feitas adequações nas redes elétrica e hidrossanitária, troca da cobertura, novos revestimentos e pintura”, lembra Rodolfo Mota. O investimento é de R$ 248.947,68, com recursos conquistados pela deputada Federal Luisa Canziani via articulação do vereador Moisés Tavares. Executada pela empresa Grupo 3S Engenharia Ltda., de Londrina, vencedora da licitação, o prazo de execução é de 180 dias a partir da ordem de serviço (23 de março).

O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, diz que as melhorias vão refletir diretamente na qualidade do atendimento oferecido à comunidade. “A unidade do Trabalhista vai ficar bem organizada, com espaços adequados para os servidores e para o atendimento da população de Apucarana. Por isso, pedimos a paciência e compreensão da população neste período. Em breve, tão logo as obras sejam concluídas, o atendimento voltará ao normal”, destacou.

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O secretário comenta que a UBS do Jardim América foi definida como referência temporária pela proximidade. “Entre a Maria Pepato e a Bolívar Pavão são apenas 1,2 mil metros, onde a pessoa pode chegar em quatro minutos de carro ou entre 15 e 20 minutos à pé”, comenta Dr. Guilherme. Ele reforça que a UBS do Jardim América possui uma estrutura suficiente para absorver a demanda temporária.