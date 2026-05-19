UBS do Jardim Trabalhista tem atendimento transferido durante obras
Pacientes serão atendidos provisoriamente na UBS Bolívar Pavão, no Jardim América, a partir desta quarta-feira (19)
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Os pacientes da área de abrangência da Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana Maria Pepato, no Jardim Trabalhista, em Apucarana (PR) serão atendidos temporariamente na UBS Bolívar Pavão, no Jardim América, a partir desta quarta-feira (20). A mudança ocorre em razão das obras de reforma e ampliação da unidade do Jardim Trabalhista.
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O prefeito Rodolfo Mota assinala que a mudança possui caráter provisório, até a conclusão das adequações estruturais da UBS Ana Maria Pepato. “A medida tem como objetivo garantir a continuidade dos serviços de saúde com maior segurança, organização e melhores condições de atendimento aos usuários durante o período de execução das obras”, reforça o prefeito.
Autorizada em março deste ano, a modernização da UBS do Jardim Trabalhista envolve a reforma de 258,33 metros quadrados e a ampliação de outros 58,33 metros quadrados, totalizando 316,66 metros quadrados de área construída. “Entre as melhorias estão a criação de novos ambientes, como sala para agentes comunitários de saúde, cozinha, área de serviço e áreas de circulação, além da reestruturação completa das instalações já existentes. Também serão feitas adequações nas redes elétrica e hidrossanitária, troca da cobertura, novos revestimentos e pintura”, lembra Rodolfo Mota. O investimento é de R$ 248.947,68, com recursos conquistados pela deputada Federal Luisa Canziani via articulação do vereador Moisés Tavares. Executada pela empresa Grupo 3S Engenharia Ltda., de Londrina, vencedora da licitação, o prazo de execução é de 180 dias a partir da ordem de serviço (23 de março).
O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, diz que as melhorias vão refletir diretamente na qualidade do atendimento oferecido à comunidade. “A unidade do Trabalhista vai ficar bem organizada, com espaços adequados para os servidores e para o atendimento da população de Apucarana. Por isso, pedimos a paciência e compreensão da população neste período. Em breve, tão logo as obras sejam concluídas, o atendimento voltará ao normal”, destacou.
O secretário comenta que a UBS do Jardim América foi definida como referência temporária pela proximidade. “Entre a Maria Pepato e a Bolívar Pavão são apenas 1,2 mil metros, onde a pessoa pode chegar em quatro minutos de carro ou entre 15 e 20 minutos à pé”, comenta Dr. Guilherme. Ele reforça que a UBS do Jardim América possui uma estrutura suficiente para absorver a demanda temporária.