UBS do Jardim Trabalhista é arrombada em Apucarana; veja

O crime foi constatado por funcionários ao chegarem no local de trabalho na manhã desta quinta-feira (9)

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Ana Maria Pepato, no Jardim Trabalhista, em Apucarana foi arrombada. O crime foi constatado por funcionários que, ao chegarem no local de trabalho na manhã desta quinta-feira (9), encontraram portas danificadas e as salas reviradas. Um vídeo chegou a ser gravado para registrar como a unidade estava. Confira o vídeo abaixo.

Conforme informações apuradas pelo TNOnline, por volta das 7 horas a técnica de enfermagem abriu a unidade pela porta da frente. Quando entrou para registrar o ponto, encontrou o balcão da recepção todo revirado, com papéis jogados pelo chão. A profissional se deparou ainda com a sala da enfermeira-chefe toda revirada e acionou a Polícia Militar (PM), contou, sem ser identificado.

Foram levados um botijão de gás, alimentos que estavam dentro da geladeira além de objetos pessoais dos funcionários. Um boletim de ocorrência foi registrado e a prefeitura providenciou os reparos. A polícia deve investigar a autoria do furto.

OUTROS CASOS

No mês passado, a UBS Osvaldo Damin, localizada na Rua Rolândia, na Vila São Carlos, em Apucarana, teve seu atendimento comprometido após ser alvo de furto de cabos de energia.

Também no mês passado, uma médica foi assaltada na UBS Bolivar Pavão, no Jardim América, pouco depois das 14 horas após o ladrão, que estava de posse de uma arma de fogo, invadir o consultório da profissional.

