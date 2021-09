Da Redação

UBS do Jardim Primavera é autorizada pela SESA

Em reunião mantida nesta terça-feira, na Secretaria de Estado da Saúde (SESA), em Curitiba, o prefeito Junior da Femac foi comunicado acerca da aprovação de todo o processo de licitação da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Primavera, em APucarana. “Agora a concorrência pública será lançada e, num prazo de 60 dias teremos a empresa vencedora para dar início a obra”, explicou o prefeito Junior da Femac, agradecendo o apoio direto do Governador Ratinho Junior e do secretário Beto Preto neste processo.

Ele destaca que se trata da segunda Unidade Básica de Saúde (UBS) na região do Núcleo João Paulo I, uma das regiões mais populosas de Apucarana. A obra está orçada em R$ 1.108.000,00, sendo R$ 650 mil de repasse do Governo do Estadual e R$ 457.585,78 da contrapartida do Município.

A UBS, de 331,55 m², será edificada na Rua Sebastiana Vieira Correa e terá projeto padrão do Governo do Estado. “Essa é uma obra muito importante por atender uma região que cresceu muito. Além do Jardim Primavera, a unidade de saúde vai atender parte do Núcleo João Paulo, Jardim Franca e Jardim Sol Nascente”, informa o prefeito Junior da Femac.

De acordo com o secretário de saúde, Emídio Bachiega, a nova UBS do Jardim Primavera será uma obra moderna, que abrigará todos os serviços de saúde da atenção primária, com sala de espera, sanitários acessíveis, três consultórios médicos, sala de vacina, odontologia, sala de inalação, área de desinfecção, áreas exclusivas para funcionários com copa, banheiros e área administrativa. “Esta região continua crescendo e com o aumento da demanda observamos uma sobrecarga na UBS do João Paulo. Com a UBS do Primavera teremos um ganho significativo de serviços para toda região”, avalia o Bachiega.

Conforme revela o secretário, a UBS do Núcleo João Paulo I atende aproximadamente 15 mil habitantes do bairro e adjacências, e a criação de uma nova unidade de saúde se fazia necessária, visando melhor servir a população desta região.

Eliana Rocha, liderança que atua na defesa dos interesses da região do João Paulo, comemorou a notícia. “Trata-se de uma obra muito esperada por toda nossa comunidade. Temos muitos idosos e famílias que têm dificuldade em acessar a UBS do João Paulo. Essa nova estrutura vai atender não só o Primavera, mas também outros bairros adjacentes”, avaliou Eliana Rocha.

Atualmente, a saúde pública de Apucarana dispõe de 29 Unidades Básicas de Saúde e mais 6 postinhos de apoio à Saúde. Nos últimos anos, foram construídas e entregues cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs): UBS Eunice Penharbel, do Residencial Sumatra; UBS Emília Cretuchi, no Parque Bela Vista; UBS Orestes Marquito, no Jardim Marissol; UBS Elayne Mazur, no Jardim Interlagos; e UBS Benedito Cláudio “Pinga Fogo” de Oliveira, do Residencial Solo Sagrado. Atualmente, está em fase final de construção o novo prédio da UBS Joaquim Trizotti, no Núcleo Adriano Correa.