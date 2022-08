UBS do Jaboti tem cabos de energia furtados pela 3ª vez em 90 dias

Da Redação

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Osvaldo Damin, no Jaboti, em Apucarana, no norte do Paraná, registrou neste final de semana o terceiro furto de cabos de energia num prazo de três meses. “Esse tipo de crime está ocorrendo praticamente uma vez ao mês e os transtornos são muitos, em especial ao que se refere à prestação de serviços de saúde à população”, lamenta o secretário da saúde, Emídio Bachiega.

O superintende da Atenção Básica de Apucarana, Odarlone Orente, observa que um dos grandes prejuízos desta ação é a perda de vacinas. “Sem energia as geladeiras que mantêm as doses na temperatura ideal são desligadas e a possibilidade de perder os imunizantes é grande. Esse tipo de ação também prejudica o bom andamento das atividades da unidade básica de saúde e, consequentemente, a suspensão temporária dos serviços aos usuários”, explica Odarlone.

O atendimento ao público ficou suspenso na manhã desta segunda-feira (15), mas os serviços já foram retomados no período da tarde. “Pedimos à população que nos ajude a proteger os prédios e equipamentos públicos evitando assim que a oferta de serviços sofra interrupção. Liguem para a polícia se presenciarem alguma ação suspeita”, destaca Bachiega. A AMS registrou Boletim de Ocorrência na 17ª Subdivisão Policial de Apucarana (SDP) nas três ocasiões em que a UBS Osvaldo Damin teve os casos de energia furtados.

