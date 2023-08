UBS do Interlagos é alvo de criminosos; aparelhos foram danificados

UBS Elaine Mazur, no Residencial Interlagos

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Interlagos foi alvo da invasão de criminosos durante o último final de semana, em Apucarana. Um funcionário do posto de saúde acionou a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (21), após chegar para trabalhar e perceber o crime.

De acordo com o enfermeiro responsável pela UBS, o local foi invadido no final de semana, porém ele não sabe informar em qual dia. Uma das janelas dos fundos foi arrombada e os criminosos danificaram o compressor de ar. Segundo o servidor, o aparelho é utilizado para o funcionamento do inalador e da cadeira odontológica.

Além dos danos causados nos aparelhos, os suspeitos furtaram um aparelho celular da marca Samsung, modelo Galaxy J1 mini. As orientações necessárias foram feitas pela equipe policial.

Até o momento desta publicação, ninguém havia sido preso pelo crime.

