UBS adota horta comunitária como terapia; ASSISTA

Diferentes tipos de verduras, temperos e ervas para chás poderão ser encontrados no pátio do da UBS Maria do Café no Jardim Ponta Grossa, zona norte de Apucarana. A unidade agora conta com uma horta comunitária que foi implantada há quase dois meses e tem ajudado pacientes nos cuidados da saúde mental através do cultivo de hortaliças.

Para Sônia Aparecida de Camargo, de 64 anos, que é atendida na UBS, a horta ganhou uma importância grande em sua vida. “Faço questão de vir e não vejo a hora de chegar os dias em que trabalhamos aqui na nossa horta, porque gosto bastante daqui. Quando estou na horta me sinto renovada, porque sei que posso me abrir, me redescobrir e aprender. A gente vem até nos fins de semana para aguar e cuidar das plantas”, reflete.

Horta Acolher é o nome escolhido para o projeto e chama atenção pelo significado. Segundo Leticia Fenato, psicóloga residente responsável pela UBS e pelo projeto, o nome foi escolhido em grupo pelas pessoas que já estão sendo atendidas no projeto.

Atualmente, dez pacientes participam da atividade que visa tratar e prevenir problemas como ansiedade e depressão.

“Decidimos juntos pelo nome ‘Horta Acolher’, no sentido de acolhimento, pois a horta acolhe a todos muito bem. E também no sentido de colheita, que depois de todo esse trabalho vamos conseguir colher os frutos e usufruir juntos”, explicou.

Nos últimos anos, foram publicados diversos estudos mostrando o papel positivo do hábito de cultivar plantas e hortaliças para a saúde mental. Segundo Leticia, os canteiros foram preparados e as mudas plantadas durante as oficinas terapêuticas que acontecem todas as terças e sextas-feiras.

“A maioria das mudas foi doada pela secretaria da agricultura e as plantas medicinais foram os pacientes que trouxeram e estão todos de parabéns, porque conseguiram transformar este espaço. Mexer na terra é terapêutico, pois promove uma sensação de bem-estar”, comenta.

A horta tem plantas medicinais, como boldo, alecrim, erva-doce, além de temperos como cebolinha, salsinha, pimenta e também vegetais como tomate, couve, rúcula, chuchu, almeirão, entre outros.