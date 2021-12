Da Redação

UAB de Apucarana realiza pesquisa de demanda por cursos

O Polo da UAB (Universidade Aberta do Brasil) de Apucarana está realizando uma pesquisa online com o objetivo de verificar a demanda da população, do município e região, por novos cursos superiores, na modalidade de Educação a Distância.

Para participar da pesquisa, os estudantes devem acessar o formulário que está disponível em https://bityli.com/41K1Op. Eles podem optar entre os cursos de graduação em Administração Pública, Arte, Computação, Educação Física, História, Letras Português-Espanhol, Letras Espanhol (segunda licenciatura), Letras Português e suas Literaturas, Letras Inglês, Letras Libras e Pedagogia.

As seguintes especializações também estão disponíveis para escolha: Ensino de matemática no Ensino Médio, Ensino de inglês para crianças, Educação Física inclusiva, Educação Física na Educação Básica, Ensino de Biologia, Gestão Escolar, Gestão Pública, Gestão Pública Municipal, Gestão em Saúde, Gestão de Eventos e Cerimonial Público e Privado, História e humanidades, Informática instrumental aplicada à educação, Mídias na Educação e Tecnologias de informática na educação.

“Os estudantes ainda podem sugerir outros cursos diferentes dos elencados, em campos específicos para isso. A participação da população é muito importante, pois a pesquisa norteará nossas decisões sobre quais cursos serão ofertados a partir do próximo ano,” afirmou a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

O prefeito Junior da Femac destacou a qualidade dos cursos que são ofertados por meio do Polo da UAB de Apucarana. “Nós mantemos parceria com instituições de ensino superior renomadas, como a Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), a Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), a Universidade Estadual de Londrina (UEL), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) e muitas outras. Todas as graduações e especializações são ofertadas de forma gratuita. A formação dos nossos jovens e adultos para o mercado de trabalho é uma das prioridades da atual gestão,” disse.

O Polo da UAB de Apucarana fica localizado na Praça Rui Barbosa, nº 12 (em frente à agência do Banco do Brasil). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3425-1603 ou pelo blog http://poloapucarana.blogspot.com/.