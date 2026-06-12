UAB Apucarana abre inscrições para pós-graduação gratuita na área de educação inclusiva

O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Apucarana abre nesta sexta-feira (12/06) as inscrições para a Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil e Desenvolvimento Humano na Perspectiva da Educação Inclusiva. O curso é ofertado pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), na modalidade de Educação a Distância (EaD), e disponibiliza 14 vagas para o município.

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A especialização é totalmente gratuita, sem taxa de inscrição nem mensalidade. A oportunidade é destinada a pessoas que possuem curso de Licenciatura em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Com duração de 18 meses e carga horária de 360 horas, o curso tem início previsto para setembro de 2026 e término em março de 2028.

As atividades serão desenvolvidas predominantemente a distância, proporcionando maior flexibilidade aos estudantes. Durante as aulas, será obrigatória a participação em pelo menos uma atividade presencial no Polo UAB de Apucarana.

Conforme o Edital nº 22/2026, das 14 vagas disponíveis, 10 são destinadas à ampla concorrência e a servidores da UEM. As quatro vagas restantes são reservadas às políticas de ações afirmativas, contemplando candidatos negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas transgênero e travestis.

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As inscrições poderão ser feitas entre os dias 12 de junho e 3 de julho de 2026, por meio do Sistema de Inscrição Online da UEM.

Entre os documentos exigidos estão a ficha de inscrição gerada pelo sistema, diploma e histórico da graduação, certidão de nascimento ou casamento, fotografia recente 3×4, documento oficial de identificação com foto e, quando necessário, documentação específica para candidatos estrangeiros e concorrentes às vagas reservadas.

A iniciativa representa mais uma oportunidade para que profissionais da educação ampliem seus conhecimentos e se atualizem em uma área cada vez mais importante para a construção de uma escola inclusiva, acolhedora e preparada para atender às diferentes necessidades dos estudantes.

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O edital completo, com todas as informações sobre o processo seletivo, documentação e cronograma, está disponível no site do Núcleo de Educação a Distância da UEM.

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SERVIÇO

Inscrições: de 12 de junho a 3 de julho de 2026

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Curso: Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Infantil e Desenvolvimento Humano na Perspectiva da Educação Inclusiva

Vagas para Apucarana: 14

Modalidade: Educação a Distância (EaD)

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Duração: 18 meses

Início previsto: setembro de 2026