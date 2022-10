Tutora tenta encontrar Bred, cão doente que desapareceu em Apucarana

Da Redação

Bred está desaparecido desde o dia 28 de setembro

Uma família de Apucarana pede ajuda para encontrar um cachorrinho, que está desaparecido desde o dia 28 de setembro, por volta das 14 horas. De acordo com a tutora de Bred, a comerciante Silvia da Silva Clemente, ele foi visto pela última vez nas proximidades da Assembleia de Deus, na Rua Augusto Moreira Duarte, localizada no Parque Bela Vista.

"Ele está fazendo tratamento com um médico veterinário e precisa dos remédios necessários para tratar um problema de saúde. Já fomos a vários lugares e até agora nenhuma notícia do Bred", lamenta a tutora do animal sem raça definida (SRD).

Qualquer informação sobre o paradeiro de Bred pode ser repassada para sua tutora, a apucaranense Silvia, através do telefone (43) 99801-3473. "Estamos desesperados. Por favor, se tiver notícias do meu cachorrinho, me avise", acrescenta.

