Turismo: Apucarana define novos circuitos rurais

Da Redação

Nesta quarta-feira (21), foi realizada uma reunião para a estruturação dos roteiros turísticos rurais da Estrada Bela (Estrada do Barreiro), Serra de Apucarana (PR 170), do Café (entre os distritos de Pirapó e Caixa São Pedro), além do Roteiro Ciclístico Rural Alto Alegre do Bilote. Estavam presentes o prefeito Júnior da Femac e técnicos das secretarias da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), de Serviços Públicos e Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

continua após publicidade .

Entre os investimentos definidos estão a instalação de pórticos, sinalização de trânsito e de apoio ao turista, construção de calçadas e asfalto em trechos específicos, iluminação e pontos de apoio ao longo do trajeto para suporte principalmente a caminhantes e praticantes do mountain bike (ciclismo).

“Apucarana possui uma vocação natural para o turismo rural. Além da beleza das nossas propriedades, relevo, clima, já existem muitos empreendimentos que atraem o turista, como vinícola, pesque pagues, parques, igrejas, capelas, chácaras de lazer e diversas outras atrações. Agora vamos estruturar esses roteiros dando maior visibilidade às atrações e conforto aos visitantes”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

A intenção é aproveitar os atrativos naturais, aliando com o aspecto histórico e a agricultura familiar. “Vamos viabilizar esta estruturação dos roteiros já a partir deste segundo semestre”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.