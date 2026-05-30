Tumulto em pensionato: morador embriagado ameaça vizinhos e PM é acionada em Apucarana

Uma confusão em um pensionato no bairro Jardim Flamingos, em Apucarana, mobilizou a Polícia Militar na madrugada deste sábado (30). Os agentes foram acionados e precisaram intervir para acalmar os ânimos dos moradores, restabelecendo a ordem no local após um intenso desentendimento.

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Durante o atendimento da ocorrência, um dos moradores relatou aos policiais que havia sido agredido no rosto por um jovem que também reside no estabelecimento. O homem apresentava um ferimento superficial na região do olho.

A versão, no entanto, foi prontamente contestada pelo responsável pelo pensionato. Segundo ele, o homem chegou ao local visivelmente embriagado, já machucado após sofrer uma queda sozinho na rua, e passou a ameaçar os demais residentes do imóvel.

A equipe policial ofereceu acionamento de socorro médico para avaliar o ferimento, mas o morador recusou qualquer tipo de atendimento.

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Como nenhum dos envolvidos demonstrou interesse em registrar uma queixa formal uns contra os outros naquele momento, a polícia apaziguou a situação. Todos foram identificados e orientados de que possuem um prazo legal de seis meses caso decidam dar andamento às acusações na Delegacia da Polícia Civil.



