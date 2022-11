Trote sobre homem baleado no centro de Apucarana mobiliza PM

Da Redação

O bar fica localizado no centro de Apucarana

O trote informando que um pessoa estaria baleada em um bar na área central de Apucarana chamou a atenção de quem passava pelo local e mobilizou a equipe da Polícia Militar (PM), no começo da tarde desta quarta-feira (9). O estabelecimento fica localizado na Avenida Curitiba.

A princípio, os policiais receberam a informação de que teria um homem ferido por arma de fogo no bar e que o autor do disparo, um homem que usava uma bermuda amarela, teria fugido em direção ao Bairro 28 de Janeiro, que fica perto do estabelecimento.

No entanto, de acordo com a polícia de Apucarana, a informação era falsa, mas a viatura e a movimentação de policiais chamou a atenção de pedestres e motoristas que circulavam pela área no momento.

