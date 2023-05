Tripla colisão deixa um ferido na Avenida Minas Gerais nesta terça

Da Redação

Um homem de 31 anos ficou ferido durante um acidente de trânsito na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, na manhã desta terça-feira, 16. Ele era passageiro de uma Fiat Fiorino, que se envolveu em um engavetamento, próximo ao Estádio Municipal Olímpio Barreto. Nos outros veículos envolvidos, uma caminhonete L200 e um Renault Duster, ninguém ficou ferido.

Socorristas do Siate, do Corpo de Bombeiros estiveram no local para atender a ocorrência. De acordo com informações ouvidas no local, a Duster teria atingido a traseira da Fiorino, prensando o veículo contra a caminhonete, que estava a frente. As causas do acidente devem ser apuradas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para registrar a ocorrência.

A única vítima do acidente foi atendida pelo Siate e encaminhada ao Hospital da Providência, com um traumatismo de crânio, considerado leve.

"Este tipo de ferimento ocorre, geralmente, quando a pessoa está sem o cinto de segurança. acaba sofrendo esse impacto e batendo com a cabeça no para-brisas do automóvel, uma pancada que inspira cuidados", informou Sargento Salustiano, dos Bombeiros.

