Trio tenta furtar porco em colégio de Apucarana e animal acaba ferido

Três pessoas tentaram furtar um porco de um colégio agrícola localizado em Apucarana (PR), mas fugiram sem levar o animal após serem flagradas. O caso aconteceu durante a madrugada, mas a Polícia Militar (PM) só foi acionada na tarde desta sexta-feira (26) para registrar a ocorrência.

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De acordo com o relato do diretor da instituição às autoridades, a ação criminosa foi percebida pelo vigilante da escola, que estava em seu turno de trabalho. Ao notar a presença do segurança, o grupo desistiu do furto e fugiu do local, não sendo mais localizado.

Apesar de o furto ter sido evitado, o porco acabou se machucando durante a tentativa. Na manhã seguinte ao fato, um médico veterinário do próprio colégio examinou o animal e constatou ferimentos na região da cabeça e na pata dianteira esquerda. O estado de saúde do suíno continuará sendo avaliado para definir os tratamentos necessários para a sua recuperação.

A Polícia Militar registrou o caso e orientou a equipe da instituição de ensino sobre as medidas legais que devem ser tomadas a partir de agora. Até o momento da publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso.