Trio é preso por tráfico de drogas na Praça da Onça em Apucarana

Três homens com extenso histórico criminal foram presos em flagrante por tráfico de drogas na tarde de terça-feira (20), na região da Praça da Onça, localizada na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, na área central de Apucarana. A ação foi conduzida por uma equipe da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel), que intensificou o patrulhamento no local após receber denúncias sobre o comércio de entorpecentes sendo realizado pelo trio.

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Ao notarem a aproximação da viatura policial, os suspeitos tentaram se separar e dispensaram alguns objetos no chão, mas foram rapidamente interceptados. Durante a revista pessoal e a verificação dos itens descartados, a equipe confirmou o crime. O primeiro abordado foi flagrado com dez reais em notas trocadas, uma porção de maconha e um invólucro plástico contendo 15 pedras de crack prontas para venda, que ele havia tentado jogar fora instantes antes.

A revista continuou com o segundo suspeito, que estava de posse de um celular, R$ 270 em notas trocadas e mais 10 pedras de crack preparadas para a comercialização. O terceiro indivíduo portava R$ 47 e havia arremessado ao solo um pacote com quatro porções brutas de crack, quantidade suficiente para render cerca de 100 pedras após o fracionamento. Com ele, os policiais também encontraram uma porção de cocaína in natura e um pino da mesma droga pronto para a venda.

Durante a checagem das identidades, as autoridades constataram que todos possuíam passagens anteriores por crimes como tráfico de drogas e roubo. Além disso, o terceiro homem abordado era considerado foragido da Justiça, com um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Questionados sobre os entorpecentes, os três optaram por permanecer em silêncio. Eles receberam voz de prisão no local e foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana, juntamente com as drogas, o dinheiro e os objetos apreendidos, para as providências legais.