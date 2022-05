Tricampeã da Prova 28 de Janeiro participará da 59ª edição

Da Redação

Nesta segunda-feira (09), a Prefeitura Municipal de Apucarana informou que a atleta paranaense Joziane da Silva Cardoso, de 36 anos, será mais uma atração na 59ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que será realizada no dia 21 de maio, em Apucarana. Moradora de Santa Cecília do Pavão, Joziane vem em busca da sua quarta vitória na prova de 10 quilômetros.

continua após publicidade .

Com excelente currículo no pedestrianismo, ela foi campeã da Prova Pedestre 28 de Janeiro em 2011, 2014 e 2016. Inclusive, foi a última brasileira a vencer pelas ruas de Apucarana. De 2017 para cá na prova de 10 quilômetros somente as atletas africanas subiram no lugar mais alto do pódio. A corredora Failuna Matanga, da Tanzânia, venceu em 2017; Leah Jerotich, do Quênia, foi campeã em 2018; e em 2019 e 2020, a primeira colocada foi à queniana Janet Masai. Em 2021 a Prova não ocorreu, devido à pandemia da covid-19.

Outros bons resultados de Joziane na carreira foi à primeira colocação na Meia Maratona Internacional de São Paulo (2014 e 2015), o primeiro lugar na Volta da Pampulha de Belo Horizonte-MG (2014), a primeira posição na Meia Maratona do Rio de Janeiro (2016), e tricampeã da Corrida Rústica Tiradentes em Maringá (2011, 2016 e 2018).

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a participação de Joziane valoriza a Prova 28. “A Joziane mais uma vez vem abrilhantar a nossa corrida e deve lutar em busca da sua quarta vitória na competição. É mais um nome de destaque, inscrita na prova de 10 quilômetros em competição que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac”, cita o professor Grillo.

De acordo com ele, também se inscreveram na corrida de 10 quilômetros as atletas de elite Jeniffer do Nascimento Silva, Cruz Nonata da Silva, Andreia Aparecida Hessel, Jéssica Ladeira Soares, Jaciane Barroso de Jesus e Vivian Kiplagati.

Jeniffer foi 3ª colocada na Corrida Internacional de São Silvestre de 2021, 1ª na Prova São Silveira em Barueri em 2018 e quarto lugar na Volta da Pampulha em 2018. Ela é líder no ranking brasileiro nos 10 quilômetros.

continua após publicidade .

Cruz Nonata Integrou a delegação brasileira que disputou os Jogos Pan-Americanos de 2011, em Guadalajara, no México, obteve a medalha de prata nos 5000 e 10000 metros, e foi campeã brasileira de cross country em 2013.

Andreia foi 10ª colocada na última Corrida Internacional de São Silvestre, sendo campeã Ibero Americana de Maratona (Buenos Aires) em 2017. Foi 8ª colocada na São Silvestre em 2016, 5º lugar na Volta da Pampulha em 2016 e 3º lugar no Troféu Brasil de 10 Km em 2014.

Jéssica foi 11ª na colocada na Corrida Internacional de São Silvestre e campeã da Corrida pela Reconstrução do Célio de Barros, no Complexo do Maracanã. Obteve a terceira colocação na Meia Maratona do Rio de Janeiro em 2021 e foi primeira colocada na Meia Maratona de João Pessoa em 2021.

continua após publicidade .

Jaciane foi 16ª colocada na Corrida Internacional de São Silvestre e primeira colocada na Prova Pedestre Laerte Serafim em Agudos-SP em 2021, sendo campeã da Corrida de Matão em 2019 e da Corrida do Trabalhador de Taboão da Serra em 2018.

A queniana Vivian foi campeã da Maratona Internacional de Recife (2015), na Prova de Sertãozinho (2019), na Maratona Internacional de João Pessoa-PB (2021) e na Volta da Pampulha (2021). Em 2022 conquistou a terceira posição na Maratona Internacional de São Paulo.

continua após publicidade .

INSCRIÇÕES ATÉ ESTA QUARTA – Serão encerradas nesta quarta-feira (11), as inscrições para a 59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro (Vinteoitinha e corridas de 5 e de 10 quilômetros), em competição marcada para o próximo dia 21. As inscrições nas provas de 5 e de 10 quilômetros custam R$ 60,00 e devem ser feitas no site da Prefeitura de Apucarana. Já os atletas da Vinteoitinha e as pessoas com mais de 60 anos não pagarão taxa de inscrição.

A competição terá três corridas: a Vinteoitinha, com largada às 15h30, a prova de 5 quilômetros iniciará às 19 horas; e a de 10 quilômetros começa às 20h15. As largadas serão realizadas na Praça Rui Barbosa.

Mais informações sobre a 59ª Prova Pedestre 28 de Janeiro de 2022 podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.