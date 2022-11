“Tributo a Zé Rico” abre 16ª Fescafé em Apucarana; assista

Da Redação

Após dois anos sem ser realizada, começa nesta sexta-feira (04/11) e segue até domingo (06/11), no Distrito de Pirapó, a 16ª Festa do Café (16ª Fescafé). O evento, com entrada gratuita, tem início às 18 horas com abertura da praça gastronômica e, na sequência, a partir das 19 horas, o concurso culinário para a escolha do melhor bolo feito com café. A expectativa é de um grande público.

Uma realização da Prefeitura de Apucarana e a Associação dos Cafeicultores do Pirapó, os festejos foram estruturados em área de 4 mil metros quadrados junto à Avenida Cesário Festi, no acesso antigo ao distrito. Ainda nesta sexta-feira, a partir das 22 horas, acontece show com a dupla Marcos Paulo e Marcelo, com o consagrado repertório em “Tributo a Zé Rico”. No sábado (05/11), no mesmo horário, o palco principal recebe uma atração nacional com a dupla Rick e Renner, e no domingo (06/11), no período da tarde, shows com “Émerson e Zé Henrique”, e com “Diogo Cachorrão”, sucesso do momento no ritmo conhecido como “piseiro”. Todas as apresentações terão entrada gratuita.

Existem várias opções gastronômicas na festa. A comerciante Rita Ramiro, de 56 anos, está animada. "A nossa expectativa é muito grande, ainda mais após a pandemia, estamos esperando um público bacana. Venham prestigiar nosso evento, e lembrando que no domingo teremos um delicioso almoço caipira", disse.

Marcos Ávila, de 50 anos, também espera por um grande público. "São dois anos sem evento, estamos animados, esperando uma grade multidão", comenta. Veja:

Cerca de 50 agentes de segurança, entre guardas civis e policiais militares, vão atuar em todos os três dias da festa. Contingente que terá reforço de câmeras de vigilâncias instaladas em pontos estratégicos e drone. “A Festa do Café é um momento onde cultuamos a importância deste grão, que faz parte das origens da cidade e ainda possui grande relevância em nossa economia”, pontua o prefeito Júnior da Femac, lembrando que devido à pandemia o evento não pode ser realizado nos últimos dois anos.



O presidente da Associação dos Cafeicultores, Carlos Bovo, lembra que além da agenda festiva, a Festa do Café tem sua programação técnica. “Na terça-feira realizamos uma tarde de palestras para agricultores, técnicos agrícolas e estudantes, levando informações atualizadas sobre cafeicultura, manejo de pragas e controle biológico, e nutrição do café”, informa Bovo.

A parceria entre associação e a administração municipal é enaltecida pelo presidente da Cooperativa dos Cafeicultores do Pirapó (Coocapi), Nilton Fornaciari. “O prefeito Júnior da Femac tem sempre sido um parceiro de primeira hora, tanto da associação como da cooperativa. Apucarana tem um prefeito que valoriza a cafeicultura”, disse.

Durante os três dias da feira, o público poderá acompanhar também shows com artistas regionais, junto ao chamado palco alternativo, na praça gastronômica. “Também teremos exposição de maquinários agrícolas e, no domingo, o tradicional almoço”, convida Carlos Bovo, presidente da Associação dos Cafeicultores do Pirapó.

