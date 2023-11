Triângulo amoroso motivou assassinato no Jardim Catuaí em Apucarana

O último homicídio registrado em Apucarana, no norte do Paraná, foi motivado por um triângulo amoroso. A informação foi confirmada pela Polícia Civil que interrogou o autor dos disparos que mataram o caminhoneiro Éder Rogério da Silva, de 41 anos, na noite da última quarta-feira (15), em um bar no Jardim Catuaí, zona sul da cidade. O assassino se apresentou nesta quinta-feira (16) acompanhado de um advogado. O pivô da rixa entre vítima e autor seria uma mulher de 40 anos que conduzi o carro com o qual o atirador chegou no bar e presenciou o homicídio.

Conforme investigação da Polícia Civil, a vítima teve um relacionamento de aproximadamente 10 anos com a mulher. "O pano de fundo dessa história é o envolvimento entre vítima e autor com uma moça e por conta disso houve um desentendimento entre eles, porque em determinado momento ambos se relacionaram com essa mulher. O autor disse em interrogatório que a vítima já o havia ameaçado de morte e que estava andando armado para se defender e que num momento de ira acabou atirando. Mas as imagens são muito claras que naquele momento a vítima não apresentava risco algum ao autor", disse o delegado André Garcia, adjunto da 17ª Subdivisão Policial (SDP).

O autor do assassinato, que seria um tratorista que não teve o nome divulgado, se apresentou espontaneamente e foi liberado após interrogatório. Ele será indiciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e por impossibilidade de defesa da vítima. "Se por acaso o Ministério Público entender que é caso de prisão cautelar, será outra situação. Ele entregou a arma e o carro e está colaborando com as investigações", disse.

Segundo o delegado, por hora não há indícios de que a mulher tenha participação no crime. Entretanto, testemunhas afirmam que ela passou pelo local pelo menos duas vezes sozinha antes do assassinato. "É óbvio que ela sabia que a vítima estava no bar, mas não há elementos para afirmar que ela levou o autor dos disparos lá para ele atirar na vítima", frisa o delegado acrescentando que a investigação ainda não foi concluída.

ENTENDA

O crime ocorreu na noite de quarta-feira (15), dentro de um estabelecimento comercial no Jardim Catuaí. A vítima, Éder Rogério da Silva, 41 anos, estava no local bebendo cerveja com amigos quando foi atingido por três tiros. Testemunhas relatam que o autor chegou em um VW Gol, disparou contra Silva e fugiu na sequência.

Uma câmera de monitoramento instalada no local gravou o crime e as imagens ajudaram a polícia a identificar o autor. O corpo de Éder será velado na Capela Central de Apucarana e sepultado às 11 horas desta sexta-feira no Cemitério Municipal de Arapongas. As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários (Aserfa).

